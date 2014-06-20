رغم إصرارهم على تكذيب الخبر….ريم البارودي تؤكد زواج خطيبها السابق أحمد سعد من سمية الخشاب

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أثارت النجمة المصرية ريم البارودي حالة من الجدل الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الجرائد والمجلات خلال الساعات القليلة الماضية.

وتبدأ القصة عندما أعلنت ريم البارودي على صفحتها خبر زواج المطرب أحمد سعد والنجمة سمية الخشاب، بل وقامت أيضاً بتهنئة العروسين.

على الفور خرج أحمد سعد لينفي الخبر جملة وتفصيلاً وهو ما فعلته سمية الخشاب أيضاً.

بعد ذلك تم تداول أخبار بأن صفحة ريم البارودي على فيسبوك قد تم سرقتها وأنها لم تكتب هذه الأخبار، ومرة أخرى خرجت ريم البارودي لتغرد بأن صفحتها لم تتعرض للسرقة وأنها هي من قامت بنشر الخبر كما أنها متأكدة من صحته تماماً.

وأكدت ريم البارودي أنها علمت بخبر الزواج من المطرب أحمد سعد نفسه وبعض أفراد أسرته التي ترتبط معهم بعلاقات قوية.

ومن المعروف أن ريم البارودي هي خطيبة أحمد سعد السابقة وقد اتفقا على الانفصال في هدوء منذ فترة قصيرة.

وتؤكد البارودي بأنها كانت سبب تعارف سمية الخشاب وأحمد سعد ولا تجد أي غضاضة في زواجهما.

كما تعجبت البارودي من نفي العروسين للخبر وانتقدت سمية الخشاب تحديداً بسبب حرصها دائماً على إخفاء زواجها في كل مرة.

ومن المعروف أن سمية الخشاب لم تفصح عن زيجاتها السابقة والتي ظلت محل الكتمان على الرغم من تردد بعض الشائعات حول هذا الأمر، فتارة يتردد أنها متزوجة من ثري خليجي وتارة أخرى يشاع أنها متزوجة شاب لبناني.