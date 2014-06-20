مشروع ضخم يجمع “ريس ويذرسبون” ودار تجميل عريقة لدعم المرأة

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قررت النجمة “ريس ويذرسبون” المنتجة المنفذة والممثلة لأحدث وأضخم مسلسلات شبكة “إتش بي أو”، أي مسلسل “Big Little Lies”، التوجه نحو مشروع آخر يراهن فيه عليها، بعد أن ثبت موافقتها العمل مع علامة “إليزابيث أردن”، المختصة في إنتاج مستحضرات التجميل، وتحرص هذه النجمة على إخفاء تفاصيل المشروع والمهام المسندة إليها، لكن مما تسرب أنها ستسند إليها مسؤولية كبيرة في حملة دعائية لأحدث منتوج مميز لهذه العلامة، المنتظر إطلاقها شهر مايو المقبل ويتواصل بعد ذلك طيلة السنة.

أكدت العلامة التجارية “إليزابيث أردن” المختصة في إنتاج مستحضرات التجميل، في بيان لها خبراً مفاده أن الفنانة “ريس ويذرسبون” سوف تقوم بالوقوف على مسار العلامة التجارية منذ نشأتها إلى غاية اليوم عن طريق تكفلها بالقيام بحملة دعائية يحضر لها ضمن برنامج ترويجي، وتحرص العلامة في كل هذا على تبني الإستراتجية الرقمية، من أجل تفعيل رواجها ونجاحها في السوق العالمية.

الجدير بالإشارة فإن هذه الفنانة العالمية المتألقة في رصيدها جائزة أوسكار وأدلت بتصريح حول جديدها حسب ما أوردته مجلة “هاربر بازار” وأهم ما جاء فيه: “سوف أعمل إلى جانب فريقي على إنتاج محتوى يظهر روح العلامة التجارية ويقوم بتسليط الضوء على القصص المرتكزة على المرأة.. التي من شأنها أن توضح التجارب التي عاشتها النساء على أرض الواقع”.

واستطردت تقول: “..من أهم الأشياء التي دفعتني للتعاون مع تلك العلامة التجارية، يكمن في تراثها الغني وتاريخها الحافل في مساعدة المرأة”.

ويتفق أن النجمة قبلت هذا المشروع بدافع محاولة تمكين المرأة ونشر صوتها أكثر وبشكل واسع في العالم، وتقديم يد المساعدة لها حيثما كانت.