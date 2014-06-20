الضغط على أماكن في قدم رضيعك يوقف بكاءه

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يعد (العلاج الانعكاسي) Reflexology ممارسة قديمة يعود تاريخها إلى آلاف السنين في الصين، ولكن يجري اتباعها الآن في الغرب والشرق كوسيلة للعلاج الطبيعي لعدد من الآلام الجسمانية.

وبما أن هذه الممارسة طبيعية تماماً وآمنة، فهي مناسبة لتهدئة بكاء الأطفال، خاصة لأنهم لا يستطيعون التعبير عما يزعجهم، فهم يبكون ببساطة كلما أزعجهم شيء ما أو أوجعهم، وسنقدم لك طريقة تساعدك على تحديد مصدر ألم الصغير وكذلك علاجه بسهولة.. كوني معنا..

1- الرأس والأسنان:

لعلاج آلام الرأس والأسنان اضغطي على رؤوس أصابع القدمين أو افركيها، فهذه الحيلة مناسبة لعلاج الكثير من المشاكل الصحية التي تحدث أعلى العنق مثل التهابات الأذن، ولكنها ناجحة بشكل خاص مع أوجاع فترة التسنين، إذ تقلل الألم بشكل كبير.

2- الجيوب الأنفية:

تتشابه كثيراً في المكان المسؤول عن تخفيف آلام الأسنان، حيث نجدها في أصابع القدمين، لكن في رؤوس الأصابع على الأخص، ويمكنك الضغط عليها برفق لتقللي من أوجاع الجيوب الأنفية وكذلك الرشح وأعراض البرد الأخرى، بالطبع هذا لن يعالج المرض ولكن سيخفف من آلامه على الصغير ويقلل من الأعراض ويجعلها أسهل على التحمل.

3- الصدر:

تقع المنطقة المؤثرة على الصدر في أسفل القدم، في الجزء التالي مباشرة للأصابع، ولمس هذه المنطقة وتدليكها يقلل من سعال طفلك وأعراض البرد والاحتقان لديه.

4- الشبكات العصبية:

هي مجموعة معقدة من الأعصاب تقع ما بين المعدة والرئتين، ومن الصعب معرفة الأسباب وراء أوجاع الشبكات العصبية لوقوعها بالقرب من الكثير من النهايات العصبية، ولكن يمكن معالجة هذه الآلام بتدليك النقطة التي تقع في منتصف القدم من الأعلى عند الانحناءة.

5- أعلى البطن وأسفلها:

يقع الجزء من القدم الذي يتفاعل مع آلام البطن في منحنى القدم السفلي، والجزء العلوي من البطن متناسب مع الجزء العلوي من المنحنى والعكس بالعكس، يمكنك تدليك هذا الجزء في قدم طفلك للتقليل من آلام بطنه وتسهيل هضمه للطعام.