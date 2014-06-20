سجن ريهام سعيد 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه

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تأبى مشكلة الفنانة زينة وأحمد عز على الإنتهاء إلا مع حصد المزيد من الضحايا، وكانت آخر ضحية لهذا الموضوع مقدمة برنامج “صبايا الخير” الإعلامية ريهام سعيد، فقد اصدرت محكمة جنح أول أكتوبر حكما بحبس ريهام سعيد لمدة 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه مصري بتهمة تشويه سمعة الفنانة زينة.

تفاصيل القضية تبدأ مع استضافة ريهام سعيد للصحفي أحمد الهواري في أحد حلقات برنامج “صبايا الخير” والذي تقدمه على قناة النهار الفضائية.

وخلال الحلقة كان الحديث يدور حول مشكلة زينة والفنان أحمد عز وادعت ريهام سعيد أن الفنانة زينة مرتبطة في علاقة مع أحد رجال الأعمال، ولا ندري ماذا كانت تقصد تحديدا.

على الفور تقدمت زينة ببلاغ ضد ريهام سعيد تتهمها بتشويه سمعتها وبث أخبار مغلوطة وشائعات تنال من سمعتها.