الام وتلف مفاصل الركبه يعالجها الانف

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أشارت الابحاث العلمية، إلى أن الأطباء ربما يستطيعون ذات يوم الحصول على خلايا من أنوف المرضى لإنتاج غضاريف يمكن زراعتها في مفاصل الرُكب التالفة.

ولم يتم التأكد من فعالية وامن التجربة، حتى الان حيث تم تجربتها على نطاق ضيق لكن أحد المشاركين في إعداد هذه الدراسة من جامعة “بازل” بسويسرا قال: “هذه النتائج مبشرة بما يكفي لإجراء مزيد من التجارب، وقد طورنا أسلوبا جديدا مبشرا لعلاج إصابات الغضاريف المفصلية”.

وأضاف، “قبل إمكانية عرض هذا العلاج للمرضى، يتعين علينا اختباره على مجموعة أكبر من المرضى، وفي تجارب عشوائية وخاضعة للسيطرة مع تقييم للنتائج السريرية على المدى البعيد.”

وأوضح، إن البحث خلُص إلى إمكانية استخدام خلايا مستخلصة من الحاجز الأنفي لزراعة غضاريف جديدة في المختبر، وزراعة هذا النسيج المنتج في المختبر في مفاصل الركبة لأول مرة.

وعن الأضرار المحتملة، والتي تشمل الآثار الجانبية في الأنف، مثل تشوهات الأنف ومشكلات وظيفية مثل الانسداد الأنفي، أوضح الباحثون أنه يمكن تفادي هذه الآثار الجانبية السلبية بأسلوب جراحي ملائم لاستئصال النسيج مما يعني أن هذه جراحة لابد وأن يقوم بها شخص له خبرة في جراحة الأنف مثل اخصائي الأنف والأذن والحنجرة.

الجدير بالذكر، أنه يتم سنويا تشخيص إصابة نحو مليوني شخص في الولايات المتحدة وأوروبا وحدهما بتلف في الغضاريف المفصلية بسبب جروح أو حوادث، ولأن هذا النسيج ليس له إمدادات دم خاصة به فإن قدرته على إصلاح ذاته بعد تضرره محدودة مما يؤدي إلى أمراض مفصلية تنكسية مثل هشاشة العظام.

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