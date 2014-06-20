خدودك ممتلئة بوصفات طبيعية سحرية

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من مؤشرات صحة الجسد امتلاء الخدود، فهي تمنح الوجه شكلاً دائرياً جميلاً وجذاباً، وهناك من الفتيات من يبحثن عن الطرق والوسائل التي تكسبهن خدوداً ممتلئة، حتى وإن اضطررن اللجوء إلى عمليات التجميل، لكن اعلمي أنه بالإمكان تحقيق ما تصبين إليه، من خلال تجريب مواد طبيعية غير مكلفة وتتوفر في الكثير من الأحيان في مطبخك، إليك بعص الوصفات المميزة.

وصفة سحرية

قومي في هذه الوصفة بمزج نحو ملعقتين من الدقيق وملعقة من الكركم وحوالي 10 ملاعق من الخميرة، مع ملعقة ونصف من الزبادي، وأضيفي إليها ملعقتين من ماء الورد وربع ملعقة من النشا، إلى جانب نصف ملعقة من ماء اللوز الحلو، وبعد خلط هذه المقادير مع بعضها البعض، قومي بتثبيت وفرد هذه العجينة المتماسكة على منطقة الخدين واتركيها تجف لمدة لا تقل عن ساعة و 30دقيقة، وكآخر مرحلة من هذه العملية، اغسلي وجهك بالماء البارد، و جففيه جيداً ورطبيه بعد ذلك بكريم خاص بترطيب البشرة..ويمكن القول أن عملية امتلاء الخدود، تبدأ من اليوم الأول في هذه الوصفة السحرية.

تجميل.. بالزيوت

ينصحك أطباء الأعشاب لخدود ممتلئة، اللجوء إلى وصفة الزيوت الطبيعية المتمثلة في مزج زيت بذر الكتان مع زيت القمح وزيت العنبر، وبعد ذلك ادهني خدودك بها واتركيها لمدة 5دقائق حتى تجف جيداً، ومن خلال تكرار هذه الوصفة، يمكنك الحصول على حدود ممتلئة وبشرة نضرة تسطع جمالاً.

نفخ طبيعي

في هذه الوصفة لا يمكنك الاستغناء عن الحلبة والخميرة، في البداية قومي بمزج الحلبة مع نصف كوب من الماء واحتفظي به في الثلاجة لمدة تتجاوز ال3 ساعات، ثم اعجني الخميرة واخلطيها مع الحلبة، بعد ذلك افرديها على خديك. فهذه الوصفة فعالة في النفخ وتنعيم منطقة الخدين.