وصفة رائعة تمنحك الصحة والرشاقة

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جميعنا يتمنى التمتع بالصحة والرشاقة ولكن هذا المطلب ليس بعيد المنال عندما نتبع ونعتمد نمط غذائي صحي وجعله روتيناً دائماً في حياتنا إليكم الوصفة الرائعة التالية

– تناول يومياً كل صباح ملعقة صغيره من العسل مع كوب ماء

– قبل الوجبة الرئيسية بنصف ساعة تناول كوب ماء + عصير ليمونه أو خل أو يمكنك إضافة شريحة أناناس

– في حالة الرغبة بتناول الشاي يمكنك تناوله ولكن بعد الوجبة بما لا يقل عن 45 دقيقة

– تناول من 8 الى 12 كوب ماء يومياً واحرص على تناول الماء قبل الوجبة بنصف ساعة على الأكثر ويفضل الماء البارد لأن الجسم يبذل طاقة أكبر لتسخينها مما يساعد على حرق الدهون وخصوصاً في منطقة البطن

– احرص على أن ألا تزيد سعراتك اليومية عن السعرات المفقودة

– حاول حساب سعرات الوجبة وتناول الوجبات المحتوية على سعرات حرارية في الإفطار أو الغداء

1جرام بروتين يحتوي على 4 سعرات حرارية

1جرام نشويات يحتوي على 4 سعرات حرارية

1جرام دهون يحتوي على 9 سعرات حرارية

لفقد 1 كيلو جرام من وزن الجسم تحتاج لبذل 7000سعر حراري أي بمعدل 1000 سعر حراري يومياً

– استخدم طبق صغير عوضاً عن الطبق الكبير

– تناول وجبتك بملعقة صغيرة

– إستبدل الملح على الطعام بالليمون أو الخل

– اجعل شكل طبقك جذاباً بإضافة أغذية بألوان مختلفة بحيث يكون نصفه من الخضروات وربعه نشويات وربع بروتينات

– اقسم يومك منذ إستيقاظك حتى قبل موعد نومك على 3 ,تكون مواعيد وجباتك الأساسية , وبين الوجبات الأساسية تناول الوجبات الخفيفة

– لا تتناول النشويات كالرز والمعكرونه والخبز بعد وجبة الغداء

– أحرص على تناول الفواكه والخضروات الطازجة في مواسمها

– احرص على أن تكون أخر وجبة قبل النوم ب 3 ساعات

– تناول قبل النوم كوب مكون من الكراويا أو الجنزبيل الأخضر أو الينسون والشمر

– إن كنت تعاني من السمنة في منطقة الأرداف فتجنب منتجات الأجبان والألبان كاملة الدسم وأكثر من تناول الفواكه الغنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة

– إن كنت تعاني من السمنة في منطقة البطن فتجنب تناول المعجنات والمخبوزات بالدقيق الأبيض

– للحد من الشهية تناول فنجان من جريب فروت مع القرفة التي تساعد على حرق الدهون

– للمساعدة على حرق الدهون يمكنك تناول فنجان من الشاي الأخضر بالنعناع والجنزبيل والكمون بعد الوجبة بما لا يقل عن 45 دقيقة

– احرص على المشي مدة لا تقل عن 45 دقيقة 5 أيام في الأسبوع على الأقل

– اتبع جدول البدائل الغذائية حتى لا تشعر بملل عند إتباعك حمية غذائية