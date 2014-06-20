اصنعي ركناً خاصاً بك في المنزل للاسترخاء فقط

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لابد أن يكون للمرأة ركناً خاصاً في البيت تقوم بتنسيقة بما يناسبها ويشبهها ويعبّر عن شخصيتها بهدف الاسترخاء، إمّا في غرفة النوم أو الحمام الملحق بها أو غرفة المعيشة أو الـ”ترّاس”، فهذا المكان المصمم خصيصاً لها وعلى ذوقها الخاص سوف يكون الأفضل لها ذهنياً ونفسياً، وإليك بعض أفكار الديكور التي قد تفتح لك مجالات من أجل تخصيص ركن خاص بك للاسترخاء في المنزل:

من الضروري أن تتبع “ديكورات” ركن الاسترخاء الخاص بك بالألوان السائدة في البيت، مع إدخال اللون المفضّل لك من خلال توظيف قطع صغيرة في المساحة، كالوسائد أو السجادة أو التحف…

يمكنك تزويد ركنك الخاص بمشغّل اسطوانات، وإذا كنت من هواة القراءة، خصّصي زاوية لك بالقرب من المكتبة في غرفة المعيشة.

على ركن الاسترخاء أن يجاور مصدر ضوء قوي، ولا سيما النافذة، فالضوء الطبيعي يريح الأعصاب.

يفضل أن تدخلي الشتلات والنباتات إلى الركن، لما للخضرة والنباتات دور في سحب الطاقة السلبية وبعث الطاقة الإيجابيّة في المساحة، فإذا كانت النافذة تطلّ على مشهد طبيعي خارجي جذّاب، يمكنك الاكتفاء بتزويدها بمجموعة من النباتات الصغيرة، أما إذا كانت تفتقر للمشهد الطبيعي، يُستحسن أن تكثري من توزيع الشتلات على النافذة وفي الزوايا.

لا بدّ من تأمين إضاءة غير مباشرة في ركنك الخاص، من خلال توزيع الشموع أو لمبة جانبيّة للقراءة.

تتعدّد خيارات المقاعد في هذا الركن، فيمكنك وضع الـ”ليزي تشير” المصنوع من القماش الوثير والمساعد على الاسترخاء، والـ”شيزلونغ” لتمديد الساقين، أمّا إذا كانت مساحة ركن الاسترخاء ضيّقة عندك ينصح بوضع مقعد بجوار النافذة، ومن الأفكار في هذا الإطار، وضع وسادة ضخمة على السجادة، مع تزيين الركن بأحد أنواع النبات.

قومي بتوزيع الشموع والعطور بالقرب من المغطس أو الـ”جاكوزي” في الحمّام.

ينصحك الخبراء باختيار مقاعد الاسترخاء مزدوجة الاستعمالات، بهدف التخزين والاستراخاء.

يمكنك وضع كرسي هزّاز مصنوع من الـ”بامبو” والقماش الذي يتحمّل العوامل الخارجية على الـ”ترّاس”، مع زرع النباتات العطرة كالياسمين والحبق والمنتور بجواره.