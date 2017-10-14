“Return of Lucas”… بالعربي!

“Return of Lucas” أو “عودة لوكاس” إنتاج درامي عالمي شهير، سلسلة من 60 حلقة عُرضت في عدة بلاد ( أميركا، الأرجنتين، شيلي، الاكوادور وغيرها). و”لوكاس” صبي يُختطف من والديه خلال عطلة على الشاطئ، ويعود بعد عشرين عاماً، ما أثار توتر عائلته التي تسعى للتأكد من أن هذا الشاب هو ابنها فعلاً.

يظهر أن هذا العمل قد نال إعجاب المنتج جمال سنان (شركة Eagle Films)، و المنتج محمد مشيش ( شركة Beelink)، والمنتجة صفاء أبو رزق، وقرروا الشراكة في إنتاجه عربياً، تحت عنوان “كأنه مبارح”، كتبت المسلسل مريم نعوم ويخرجه حاتم علي، ومن بطولة: رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمد الشرنوبي، شيرين رضا، أحمد خليل، محمد سليمان، هدى المفتي، خالد أنور وعدد من نجوم الدراما المصرية. وبدأ تصوير العمل في مصر.

وكالمسلسل الغربي، تدور أحداث العمل المستوحى منه (لا بل هو نفسه تقريباً)، حول قصة عائلة مصرية تفقد ابنها في طفولته ويظهر بعد عشرين عاماً، وتتوالى الأحداث في قالب مشوق، والملفت في المسلسل عبارة تلخص معاناة تلك العائلة وهي: “لم يعد الفراق مؤلماً بعد أن صار اللقاء أشدّ ألماً”.

وقد وزّعت شركة Eagle Films بياناً عن بدء التصوير، مرفقاً بصور لنجومه. ختاماً نتمنى النجاح لهذا العمل وللشركات التي تنتج في ظروف اقتصادية صعبة يمرّ بها العالم العربي، كما نتمنى أن يكون في مستوى العمل الأصلي.