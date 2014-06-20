أضلاع الخروف المحشية طبق يليق بولائم المناسبات

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تهتم ربة المنزل بالأطباق الرئيسية اهتماماً خاصاً في العزائم الكبيرة وتحرص أن يكون من اللحم كنوع من إكرام الضيوف وهناك العديد من الأطباق الشهيرة التي تزين المائدة في العزائم مثل القوزي والمكبوس لحم وغيرها ولكن من الجميل التنويع والتعرف على أطباق أخرى شهية ومميزة تليق بولائم المناسبات، وهنا سنقدم لك أحدها

أضلاع الخروف المحشية

المقادير

لحم الخروف: 2 كيلو (اللحم والعظم للقفص الصدري للخاروف)

الماء: 3 أكواب

لحم مفروم: نصف كيلو

الأرز المصريّ: كوب ونصف (مغسول ومصفى)

سمن: نصف كوب

بهارات: حسب الرغبة (ملح / فلفل / قرفة)

عصفر: ملعقة صغيرة

هيل: ملعقة صغيرة (مطحون)

لوز: نصف كوب

صنوبر: نصف كوب

الماء: كوب ونصف

الزبدة: 4 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير