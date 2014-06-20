ريكاردو تيشي يغادر جيفنشي ….والتكهنات ترشح ذهابه لفرساتشي

شارك

عندما أعلن ريكاردو تيشي أنه سيترك جيفنشي كان هناك افتراض سائد بأنه ربما يعود إلى إيطاليا ليعمل مصمماً لدى فيرساتشي، لكن البعض قرر توجيه دفة الترشيحات والتكهنات في اتجاه آخر تماماً وهو: لماذا لا يعمل تيشي مديراً للابتكار لدى علامة نايكي التجارية الرياضية؟

إنّ أول حملة لتيشي منذ ترك جيفنشي بسيطة: فقد ظهرت صورة لتيشي مع صديقته العارضة بيلا حديد وكلاهما يرتدي الأسود تماماً والصورة نفسها أبيض وأسود، وكتبت حديد تعليقاً على الصورة:” New RT X Nike”، في إشارة إلى تعاون تيشي المتواصل مع ماركة نايكي.

وفي تعاونه الرابع مع NikeLab يقوم تيشي بالخروج بزوج من أحذية الـ Dunk Lux Highs، في إشارة إلى ثقافة التزلج وكرة السلة في ثمانينات القرن العشرين.

وعمّن سيشغل مكان تيشي في جيفنشي هناك شائعات وتكهنات بأن القادم هناك سيكون فيرجيل أبلوه الذي يعتبر أيضاً مدير الابتكار لكاني وست حيث قيل بوجود مباحثات بين الدار الفرنسية وأبلوه ليخلف ريكاردو تيشي الذي ترك الدار بعد 12 سنة، كمدير للابتكار هناك. يذكر أن أبلوه وتيشي عملا معاً في Watch the Throne لكاني وجيه زي التي رشحت كأفضل حزمة تسجيلية في جوائز الجرامي للعام 2011.

قصة المغادرة

وكان المصمم الإيطالي ريكاردو تيشي الذي أنعش جيفنشي وأعاد ابتكارها بأسلوبه الخاص المميز ترك الدار الفرنسية بعد 12 عاماً مثمرة قضاها هناك.

دار الأزياء الفرنسية الشهيرة هذه أكدت خبر رحيل تيشي وأشارت إلى أن آخر مجموعاته هي مجموعة ملبوسات الرجال للخريف ومجموعة الخياطة الراقية للربيع واللتان تم عرضهما معاً بالمكتبة الوطنية الفرنسية في باريس في العشرين من يناير الماضي.

بعض المصادر وصفت الرحيل بأنه تم بشكل ودي وبالتفاهم بين الطرفين وقالت إن الانفصال دخل حيز التنفيذ في 31 يناير 2017 بعد انتهاء آخر عقد توظيف بينهما.

تيشي تربطه علاقة صداقة وتقدير متبادل بزميلته المصممة دوناتيلا فيرساتشي التي كان قد دعاها للتصوير لحملة إعلانية خاصة بمبتكرات خريف 2015 وقيل إن رحيل تيشي عن جيفنشي من المؤكد أنه سيقوّي التكهنات بأنه متجه إلى العمل لدى فيرساتشي.