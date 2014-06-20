سر جاذبية وشباب النجم ريتشارد جير رغم اقترابه من عمر ال70

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كشف الممثل الأمريكي الشهير ريتشارد جير عن سر جاذبيته وشبابه الدائم، حيث لم يخف في هذا المقام وبصراحة كبيرة أنه ببساطة يبتعد عن تناول اللحوم، ولهذا السبب مازال يتمتع جسد مثالي ولياقة بدنية عالية، بالرغم من أنه يبلغ من العمر 67خريفاً، ويفهم من ذلك أنه يتناول الخضار كبديل عن اللحوم وإلى جانب ذلك مارس هذا الممثل لفترات طويلة الرياضة، التي كانت تساعده كذلك على المحافظة على قوة جسده، خاصة أن الكثير من أعماله الفنية كان بها مشاهد تتطلب إتقانه للعديد من الفنون القتالية بما فيها “الكراتيه”.

بالرغم من اقترابه من عقده السابع بسنوات قليلة لازال النجم الامريكي والأكثر شهرة في هوليوود بكامل لياقته وشبابه، وتحدث صراحة للإعلام عن سر شبابه وجاذبيته حيث اختصره في ابتعاده عن تناول اللحوم الحمراء والبيضاء، أي في إشارة منه إلى إقباله على تناول الخضار والفواكه التي يستمد منها شبابه وقوامه الممشوق.

وصرح ريتشارد جير يقول في هذا المقام “..لم أذق طعم اللحوم منذ أن كان عمري 27 ربيعاً، والحقيقة أن هذا الأمر مفيد للغاية لصحتي وجسدي.. بل إنه مدهش.. حيث أشعر باستمرار أنني لدى الكثير من الطاقة والنشاط..”.

ووقف على العديد من المحطات التي قدم فيها أشهر أفلامه وأجمل ما قدم للسينما في العالم،

حيث عاد بشريط ذكرياته معترفاً: “..كنت أتمتع بجسد مثالي ولياقة بدنية عالية أثناء فترة تصوير فيلمي، الذي يحمل عنوان An Officer and a Gentleman، أذكر جيداً مظهري الخارجي في ذلك الوقت حيث حرصت على المداومة على ممارسة الرياضة وبشكل خاص الكاراتيه، من أجل ذلك أديت بعض المشاهد التي تحتاج إلى لياقة بإتقان”.

وأكد أنه يعتز كثيراً بعلاقة الصداقة التي تربطه بالممثلة جوليا روبرتس، التي التقى بها عام 1990 في الفيلم الأسطوري Pretty Woman، وذكر أنه لا يزال إلى وقتنا هذا يتبادلان الأحاديث لوقت طويل، قد يصل إلى أربع ساعات يومياً، وبإمكانه أن يتصل بها هاتفياً في أي لحظة يشاء، كون علاقة الصداقة التي تجمعهما قوية وعمرها العشرات من السنين.