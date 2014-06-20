ركوب الدراجة الهوائية كفيل بإزالة الكرش

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بروز البطن أو ما نطلق عليه الكرش من أكثر مناطق السمنة ازعاجاً بل وخطراً على الصحة فأكثر الأمراض مرتبطة في زيادة الوزن بالبطن مثل أمراض القلب والضغط والسكري وغيرها، ولعلك سيدتي أيضاً تنزعجين من مظهرك في الكرش وتحلمين ببطن مسطح، ألأمر ليس صعباً إذا ما اتبعت النصائح التالية.

للتخلص من الكرش، عليك اتباع الآتي:

1- استبدلي العادات الغذائية السيئة بعادات جديدة سليمة وصحيحة تعتمد على التكامل بين الركائز الغذائية الأساسية التي تبني الجسم مثل السكريات والبروتينات والنشويات وكذلك في تناول الدهون وليس منعها، وتناولي الألياف الغذائية بنسبة لا تقل عن 40 الى 60% من الوجبة الغذائية.

2- تناولي علبة زبادي يومياً فهي كفيلة بإذابة الدهون.

2- مارسي الرياضة بشكل منتظم ولعل أسهل رياضة يمكنك القيام بها هي رياضة المشي المفيدة جداً، حيث أن المشي كل 10 كيلو مترات يساعد على حرق 800 وحدة حرارية، فمن خلال الرياضة تستطيعين أن تقضي على الكرش نهائياً.

3- واظبي على أداء الصلاة، فأنت بذلك تقومين بحرق 580 سعرا حرارياً على الأقل، وستحافظين على قوام ممشوق ومشدود.

4- ارتدي حزام حول البطن لتصغير حجم معدتك، ومارسي تمرينات شد البطن وتقوية الظهر.

الأطعمة التى تزيل الكرش

الخضار

اختاري الكوسا والباذنجان، اللذين يسهل هضمهما، وتناولي أيضا الخس والخيار، والطماطم بعد تقشيرها وتنظيفها من البذور لأنها مسببة للحموضة. كما يمكنك إضافة الكزبرة أو الكراويا إلى الأطباق لأنهما يساعدان على الهضم.

الفاكهة

تناولي الفراولة والمشمش، والإجاص، والدراق والتفاح بعد غسلها جيداً، وإنسي أمر الفاكهة الغنية بالماء، مثل البطيخ والشمام. وإذا شعرت برغبة شديدة في تناول هذا النوع من الفاكهة، اكتفي بشريحتين صغيرتين، من دون شرب كأس من الماء البارد بعدها وإلا حصل حتماً انتفاخ في البطن.

اللحوم والأسماك

يستحفضل أن تناولي السمك بدل اللحم، ولكن تفادي الأنواع الدهنية من السمك مثل التونة والسردين والاسقمري والسلمون. وفي حال تناولت اللحم، قومي بفرمه ناعماً ليصبح أسهل على الهضم مع الإشارة إلى أن اللحم الأبيض (لحم الدواجن ولحم العجل) أسهل على الهضم من اللحم الأحمر لأنه يحتوي على مقدار أقل من المواد الدهنية.

الرياضة:

– إن ممارستك للأنشطة الرياضية مثل ركوب الدراجة الهوائية، كفيل بإزالة الترهلات في بطنك وشده.

– مارسي الرياضة باعتدال فنصف ساعة يومياً أو حتى ربع ساعةتعتبر كافية، واحرصي على تنويع الأنشطة، وحافظي على رياضة شد البطن تلك الرياضة التقليدية التي تقومين بها بالاستلقاء على ظهرك ورفع أكتافك وصدرك وبعدها تقومين بالانحناء على منطقة البطن.

– قومي بعمل تمرين الاستلقاء على الظهر ورفع الأرجل للهواء وتحريكها كأن الشخص يقود دراجة، فهو تمرين جيد وممتع لشد الأرداف والبطن، نفذيه في البداية 3 دقائق يومياً ومن ثم قومي بزيادة الوقت.