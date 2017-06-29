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ريهانا تخطف حبيب ناعومي كامبل السابق السعودي الملياردير!

بقلم ريما لمع

يونيو ٢٩ ,٢٠١٧

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ريهانا تخطف حبيب ناعومي كامبل السابق السعودي الملياردير

أشعلت المغنية الأمريكية ريهانا شبكات التواصل الإجتماعي بعد نشر صور لها وهي تقبّل رجلاً غامض الشخصية.

لم يستغرق الأمر سوى 24 ساعة، حتى تكشفت هوية حبيب ريهانا الجديد؛ وهو رجل الأعمال السعودي حسن الجميل الذي يبلغ من العمر 29 عاماً، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة عائلته التي تمتلك فريق لكرة القدم، وشركة سيارات تويوتا في المملكة العربية السعودية.

علماً أنَّ ثروة الحبيب الجديد تعادل نحو 1.6 مليار دولار اميركي.

يرجح أن يكون حبيب ريهانا الجديد هو نفسه حبيب عارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبل السابق. ولعل جميل كان السبب في توقف الصديقتين عن متابعة أخبار بعضهما على انستقرام!

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