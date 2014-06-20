النجمة “ريتا أورا”تطلق خط أزيائها الشخصي في 2017

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تستعد المطربة والممثلة وعارضة الأزياء “ريتا أورا”، لإطلاق خط أزيائها الشخصي في عام 2017، علما أنها سفيرة العلامة التجارية Tezenis، وتحضيراتها تجري في الوقت الحالي على قدم وساق، من أجل أن تكون جاهزة خلال العام المقبل، علما أنه سبق لهذه الفنانة العمل في مجال تصميم الأزياء ولديها خبرة لا يستهان بها، على اعتبار أنها تتعاون مع علامة “أديداس” الرياضية، منذ بضعة مواسم.

يمكن القول أن عشاق هذه الفنانة البريطانية الموهوبة، يتشوقون لرؤية خطها في مجال الأزياء، حيث احتفلت خلال الأيام القليلة الماضية، بمجموعتها الخامسة عشر والأخيرة مع العلامة التجارية الرياضية “أديداس” في “تشيلسيا غاردن” بلندن، منهية بذلك عقد شراكتها الناجح والذي استغرق ثلاث سنوات كاملة مع هذه العلامة التجارية الرياضية الأكثر شهرة في العالم.

يذكر أن العلامات الرياضية العالمية مثل “اديداس” و”بوما”، تعد محطات الإنطلاق للعديد من النجوم في عالم صناعة الأزياء، ونذكر من بينهم فاريل وليامز و كاني ويست و ريهانا، واليوم بعد تمرس الفنانة ريتا أورا مع علامة “أديداس”، تستثمر في تلك الخبرة والمهارة التي اكتسبتها في مشروعها الشخصي، أي بعد أن صارت نجمة ولديها جمهورها ومحبيها الذين يتابعونها.

الجدير بالإشارة أن هذه المطربة المتألقة، أطلقت في شهر مايو من عام 2012 أول أغنية منفردة لها وتحمل عنوان “آر.آي.بي” من ألبومها الأول أورا، الذي تمكن من احتلال المرتبة الأولى على الرسم البياني للمملكة المتحدة، ورشحت بعد ذلك لنيل ثلاث جوائز، خلال حفل جوائز بريت في عام 2013 ، أما في عالم التمثيل، كانت قد شاركت في عام 2015 في الفيلم الدرامي الرومانسي “خمسين ظل من جراي” متقمصة دور “ميا غراي”، ويتوقع أن تحقق هذه النجمة نجاحات مميزة في عالم الأزياء والموضة.

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