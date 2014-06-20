عرض مبهر لفساتين زفاف المصممة الشهيرة ريتو كومار

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تعرض مصممة الأزياء الهندية الشهيرة “ريتو كومار” قطعاً منتقاة من أحدث مبتكراتها لملابس العروس في معرض الزفاف بفندق القصر عجمان يوم 12 يناير 2017. هذا المهرجان، ينظم بالتعاون مع دائرة عجمان للتنمية السياحية تحت رعاية مصرف عجمان و2 إكس أل فرنتشر أند هوم ديكور.

يظل خط ملابس العرائس وفياً لمنظور ريتو كومار الجمالي ووالذي تستوحي تصاميمه هذا الموسم من تطريز زردوزي التقليدي والكانجيفارام المدمج مع تصاميم وزخارف عصرية للساري، والبزات واللينجاس. وتعتبر المصممة ريتو قماش اللينجاس، اهو الأكثر ملاءمة للعروس العصرية، وتعد تصاميم ريتو لهذا الموسم مزيجاً مثالياً بين الأساليب الحديثة واللمسات التقليدية، مع أخذها بالإعتبار راحة وتميز من ترتديه.

كما أن الساري والبزات لا تقل روعة بفضل التنوع في الأقمشة، مثل الشبك، الشيفون، الدانتيل والجورجيت. وترى أن أناقة الملابس يعززها استخدام الدانتيل وتطريز جوتا باتي على الحواف، والدوباتاس مع لمسة من الكاريجاري والتطريز التقليدي.

بالإضافة إلى ملابس العروس الكلاسيكية، سوف يتمكن زائرو المعرض من مشاهدة اختيارات من ملابس الحفلات من العلامة “ليبل ريتو كومار” التي تهتم بالروعة الكلاسيكية مع الروح العصرية.

وتعرض ريتو كومار هذا الموسم اختيارات رائعة من ملابس أنيقة وخالدة تمزج الجمال والمرح مع الرقي والأناقة. ومجموعة ريتو كومار الجديدة مثالية للحفلات حيث تخلط الأشكال الرقيقة، بطبعات مشرقة وزخارف تجعل كل امرأة تبدو فائقة الجمال بغض النظر عن المناسبة.

وتشمل المجموعة أساليب مختلفة لملابس المساء الرسمية، من الفساتين الطويلة، التنورات الكلاسيكية، البلوزات الجريئة المزخرفة وحتى التنورات المتوسطة الطول بألوان الشتاء الدافئة مثل البني المائل للرمادي، والوردي الدافيء والأسود الكلاسيكي.

“ريتو كومار هي أهم مصممة أزياء في الهند وقد دعمها رموز الأناقة العالمية وكبار نجمات بوليوود طوال أكثر من خمسة عقود “.

وباعتبارها عالمة أنثروبولوجيا، ودارسة للمتاحف، اعتبرت ريتو كومار أبرز سفير للمنسوجات والحرف الهندية القديمة. لذلك تعكس مجموعة مبتكراتها عصر السلالات الحاكمة في الهند حيث تتقاسم روح الغزالين، النساجين، الصباغين، الطباعين ومحترفي التطريز. وتستوحي ريتو كومار إلهامها من الرعاية التي حظي بها هؤلاء الحرفيون من الملوك السابقين والتي أدت إلى أنهم منحوهم أزياء المهراجا، الراني والنواب.

ومن الأقمشة المستخدمة في هذه الحقبة كانت الموسلين الرقيق الرائع من دكا، البروكاد الحرير الأنيق من فاراناسي، الصوف المنسوج من كشمير، التطريز الذهبي البديع من لاهور، وكل هذا يجتمع بشكل جميل في مبتكراتها.

ارتدت كبار نجمات بوليوود مبتكرات كومار، كما اختارت إبداعاتها أشهر الشخصيات وأكثر أفراد العائلات المالكة أناقة مثل الأميرة الراحلة ديانا. وقد فازت ريتو كومار بجائزة بادما شري في عام 2013، والتي تعد رابع أكبر جائزة مدنية في الهند لخدمتها الاستثنائية والمتميزة في مجال الموضة، والمنسوجات والحرف اليدوية