روبي تصر على الخلع للمرة الثانية ومساعي الصلح تفشل

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نشبت مجدداً الخلافات بين الفنانة روبي وزوجها المخرج سامح عبد العزيز، حيث تطور الأمر ووصل إلى المحاكم، فقد أقدمت روبي على تحريك دعوى قضائية للحصول على الخلع، وهذه ليست المرة الأولى التي تطلب فيها هذه الفنانة الشابة الخلع من زوجها، فيبدو أن محاولات الصلح ورأب الصدع في علاقتهما الزوجية لم ينجح، فقد وصف الخلاف الذي عصف بعلاقتهما بالكبير.

المتتبع للعلاقة التي جمعت بين الزوجين نحو ثلاث سنوات، يستطيع أن يستشف بأنها لم تكن مستقرة، على اعتبار أنه تخللتها العديد من المشاكل، لذلك قررت روبي الانفصال عن زوجها والابتعاد عنه بالرغم من أنهما أنجبا بنتاً، حيث حركت دعوى الخلع منه، وقد تأكد بأنها المرة الثانية التي تطلب فيها الفنانة الخلع من زوجها المخرج، ولم تتسرب أي أخبار عن طبيعة نقاط الخلاف التي عكرت حياتهما وبالأخص روبي المتشبثة كثيراً بخيار الانفصال.

بل يروج أن روبي هي التي استشاطت غضباً ولم تعد تطيق الحياة الزوجية مع سامح، وطلبت منه عدم التدخل في خصوصيات عملها، علماً أن هذه المشاكل طفت مؤخراً أي بعد انطلاق تصوير مشاهد مسلسل “رمضان كريم”، حيث أقدمت الفنانة روبي على توقيف التصوير نكاية في زوجها، واشترطت ألا يتدخل في تفاصيل عملها، ولم يتمكن مساعد المخرج من إذابة جليد الخلاف.

الجدير بالإشارة فإن الزواج تم بين هذا الثنائي عام 2014، لكنه شهد العديد من المشاكل والصعوبات، علماً أن سامح كان متزوجاً قبل ارتباطه بروبي، وحدث أن روبي آنذاك فاجأت الحضور بلبس خاتم الزواج في حفل زفاف شقيقتها، وكشفت عن ارتباطها بالمخرج سامح عبد العزيز الذي انفصل عن زوجته من أجلها.