بالفيديو الفنانة روجينا تحتفل بعيد ميلادها على المسرح

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نشرت الفنانة روجينا، على صفحتها الخاصة بموقع “انستجرام” فيديو لها أثناء احتفالها بعيد ميلادها مع أسرة مسرحية “أهلاً رمضان”.

وعلقت روجينا كاتبة: “أسرة مسرحية أهلاً رمضان احتفلت بعيد ميلادى على خشبه المسرح، شكراً اخويا وصديقى محمد رمضان، شكراً المنتج عماد زيادة، شكراً خالد جلال شكراً لكل زملائي فى المسرحية على حبكم ليا”.

كما نشرت صورة لهدايها معلقة: “اخواتى عملولي عيد ميلادي مفاجأة فى المسرح، قبل عيد ميلادى بيومين”. كما نشرت صورة أخرى لهدية خطيب ابنتها لها معلقة: “وأنت طيب ياجرحي، أنت عارف نقطة ضعفى كركون فسدق”.