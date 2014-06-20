روجينا وكندة علوش في مواجهة الطوفان

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فضيلة بودريش

تتأهب هذه الأيام كل من الفنانة روجينا والفنانة كندة علوش على حد سواء لخوض السباق الرمضاني المقبل ، بمسلسل ” الطوفان ” وبالتالي مواجهة مغامرة جديدة تتقاسم فيه البطولة، مع مجموعة كبيرة من النجوم، يروج أن يبلغ سقف عددهم إلى نحو35 نجما مما يفتح باب التشويق والمنافسة على أشده.

اختار هذه المرة المؤلف وائل حمدي ومعه المخرج خيري بشارة فكرة البطولة الجماعية للرفع من رتم المنافسة بين الممثلين داخل المسلسل، وكذا لفرض قوة العمل الفني الجديد في السباق الرمضاني لعام 2017. ومن الأبطال الذين سيتابعهم المشاهد العربي في المسلسل نذكر كل من روجينا وكندة علوش و أحمد زاهر و ماجد المصري ووريهام عبد الغفور، والقائمة مازالت طويلة وتتولى عملية انتاج المسلسل شركة فنون مصر .

وكانت النجمة المصرية روجينا قد شاركت خلال السباق الرمضاني الفارط بمسلسلين، ويتعلق الأمر بكل من ” الأسطورة ” وشاركها فيه البطولة الفنان محمد رمضان و” الطبال ” مع الفنان أمير كرارة، بينما قدمت كندة دورها في مسلسل ” أفراح القبة “.

الجدير بالإشارة فإن الممثلة السورية كندة علوش خريجة الأدب الفرنسي، عكفت على دراسة النقد المسرحي وتخرجت من قسم النقد والدراسات المسرحية، في المعهد العالي للفنون المسرحي، اشتغلت في المسرح ومساعدة مخرجة في السينما، قدمتها لأول مرة المخرجة رشا شربتجي في مسلسل أشواك ناعمة.

أما الفنانة المصرية روجينا حاصلة على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، لها عدة أدوار بالتلفزيون والسينما، ولكن يسجل أن نشاطها التلفزيوني كان أكبر بالنسبة للأدوار المتنوعة التي قدمتها، ارتبطت من الممثل والمخرج المصري أشرف زكي ولديهما ابنتان ويتعلق الأمر بكل من مايا ومريم.

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