“روجينا” تتوجه إلى “كفر دلهاب” في رمضان القادم

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تخوض النجمة المصرية روجينا تجربة فنية جديدة، من خلال تأهبها للشروع في تصوير مشاهد مسلسلها الجديد، الذي يحمل عنوان “كفر دلهاب”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2017، حيث يقاسمها البطولة الفنان يوسف الشريف، بينما أسندت مهمة إخراج هذا المسلسل إلى أحمد نادر جلال، علما أن آخر مسلسل ظهرت فيه الفنانة روجينا كان “الأسطورة” والذي انجذبت فيه كثيرا للدور الذي تقمصته.

فقد كشفت الفنانة المصرية روجينا مؤخرا ، أنها سوف تشارك في مسلسل جديد، يحمل عنوان “كفر دلهاب”، وسيعرض في شهر رمضان المقبل، ومن المنتظر أن يقف إلى جنبها في البطولة النجم المصري يوسف الشريف، ويبدو أن شغف الفنانة روجينا ليس فقط في مجال التمثيل، بل تهتم كثيرا في عالم الأزياء والموضة، فقد حرصت على حضور حفل افتتاح مهرجان أسبوع الموضة اللبناني الذي أقيم مؤخرا في مصر، وتعشق هذه الفنانة كثيرا اللون الأسود، حيث تفضل انتقائه في موسم الشتاء كونه يشعرها بالدفء، وتعشق كذلك الملابس العملية وخاصة الجينز والأحذية المسطحة الكعب وتفضل ارتدائها في أوقات الاستراحة من المشاهد التي تصورها .

الجديد بالإشارة فإن الفنانة النجمة روجينا، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية بمصر وحاصلة على شهادة الباكالوريوس، ظهرت في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، ولكن شهرتها كانت أكثر من خلال نشاطها التلفزيوني المكثف،حيث لفتت الأنظار الى موهبتها في معظم الأدوار التي أسندت إليها.

يذكر أن الممثلة روجينا، متزوجة من الممثل والمخرج أشرف زكي وأنجبت منه ابنتان، وهما مايا ومريم، وآخر مسلسل لها كان بعنوان “الأسطورة جسدت فيه شخصية حنان، التي قالت بشأنها أنها تعد الأقرب إلى نفسها وتعتز بها وكانت قد اتجهت مباشرة بعد هذا المسلسل لتأدية مناسك العمرة برفقة عائلتها .

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