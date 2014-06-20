درجات الحرارة المناسبة لغرفة رضيعك في كل فصل

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من المؤكد أن المحافظة على درجة حرارة غرفة طفلك الرضيع معتدلة بعد ولادته وفي شهوره الأولى من أهم عوامل الوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى أنها تؤثر بشكل أساسي في راحة الطفل وقدرته على النوم بعمق وشعوره بالراحة بعد الاستيقاظ من النوم.

وفي كل فصل من فصول السنة، تتغير درجة حرارة الجو، هنا نقدم لك عزيزتي الأم معدل درجات الحرارة المناسبة لغرفة طفلكِ حديث الولادة في كل فصول السنة، فكوني معنا…

فصل الشتاء:

يجب المحافظة على منزلكِ دافئاً في فصل الشتاء، وألا تقل درجة حرارة الغرفة الموجود بها رضيعك عن 23 درجة مئوية، وإن قلّت، فعليكِ تعويض ذلك وتدفئته بالملابس جيداً، حتى تصبح درجة حرارة جسمه معتدلة ودافئة، بشرط عدم المبالغة في ذلك، فالحرارة الزائدة أيضاً تضر بصحة الطفل وتقلل من راحته، وخصوصاً عند النوم.

فصل الربيع:

مع انتهاء فصل الشتاء وبداية الربيع ننتظر بفارغ الصبر، كي نفتح النوافذ ونرى الشمس الدافئة مرة أخرى، لكن لا تتعجلي في ذلك وانتظري حتى تصل الحرارة إلى 18 درجة مئوية أو أكثر خصوصاً خلال الليل، فالحفاظ على درجة حرارة الغرفة أعلى من 18 درجة ليلاً، سيعطي طفلك راحة أكبر خلال نومه، بالإضافة إلى حماية منزلك من دخول الأتربة الموجودة في بداية فصل الربيع.

فصل الصيف:

تأكدي ألا تقل درجة حرارة غرفة طفلك الصغير عن 20 ولا تزيد عن 23 درجة مئوية، فهذا المستوى من الحرارة مناسب لراحة طفلك في شهوره الأولى، لذا لا تسرفي في استخدام التكييف على درجة حرارة قليلة، حتى لا يُصاب رضيعكِ بالأمراض.

فصل الخريف:

الهواء المنعش الموجود في بداية فصل الخريف يفيد طفلك، لذا افتحي النوافذ واسمحي له باستنشاق بعض من الهواء المنعش مع أخذ الحيطة عندما تقل درجة الحرارة بشكل ملحوظ أو الشعور ببرودة الهواء، فدرجة الحرارة المناسبة لغرفة طفلكِ في فصل الخريف هي 24 درجة مئوية.

نصيحة:

أسهل طريقة لمعرفة احتياج طفلك هي وضع يدك على أذنيه أو صدره وستشعرين بسهولة إذا كان يشعر بالبرودة أو الحرارة، وهذا في حالة عدم وجود ميزان حرارة لضبط حرارة الغرفة.