ماء الورد أفضل صديق للبشرة

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أفضل صديق لبشرتك هو ماء الورد الناتج عن عصير الورود الطبيعية الفواحة، فباستطاعتك الحصول على بشرة ناعمة ونضرة ذات ملمس سحري بمجرد أن تمسحي وجهك به فلا تبخلي على نفسك بهذا الكنز الثمين ولتتعرف على فوائده الأخرى

فوائد ماء الورد

يقلل كثيراً من الإفرازات الدهنية في البشرة

يعمل على تنشيط الدورة الدموية.

يعمل على شدّ الوجه ومنع ظهور التجاعيد.

علاج فعال للأكزيما والالتهابات الجلدية وحروق الشمس

يقلّل تهيج الجلد عند إضافة بضع قطرات منه إلى المنطقة المصابة.

يعمل ككمادّة معقّمة تحمي البشرة من الجراثيم بأنواعها، كما ينظف البشرة بعمق من الدهون والأوساخ، حتى أنّه يستخدم بديل للتونيك.

يعد فهو صديق رائع للبشرة الجافّة أو البشرة المتأثّرة من عوامل الجو المختلفة فيعمل على ترطيبها.

هو بديل عن الكريمات الصناعيةـ حيث يزيل المكياج بطريقة آمنة ولطيفة على البشرة.

يمنح نعومة للبشرة ويفتحها ويعطيها ملمس جميل ناعم وجذاب.

يعد قابض للمسامات. ومقاوم لحب الشباب حيث يعمل على تقليل الإفرازات الدهنية المسببة للحبوب من جهة، ويعمل كذلك على إزالة الآثار الناتجة من حب الشباب.

يساعدعلى التخلص من سواد تحت العينين وانتفاخ الجفون وذلك عن طريق استخدام كمادات مغمورة بماء الورد للعينين بشكل يومي ومنتظم.

يستخدم للبشرة الحساسة دون خوف من أي تأثيرات جانبية فصاحبات هذه البشرة يمكنهن استخدامه كبديل مزيل المكياج أو مرطب أو لعلاج حب الشباب والالتهابات، فماء الورد مناسب لجميع أنواع البشرة الدهنية والجافة والعادية وحتى الحساسة.

لماء الورد تأثير مهدئ للأعصاب عند إضافة بضع قطرات منه للشاي أو المشروبات العشبية، ومن المعروف أنّ المزاج الهادئ يؤثّر بصورة إيجابية على نضارة البشرة ورونقها.