لا تقتصر على فوائدها الصحية…..الكركديه تمنح البريق لشعرك والإشراق لبشرتك

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لا تقتصر فوائد الكركديه على صحة الجسم، بل تتعدى ذلك لتساهم في جمال البشرة والشعر. فهذه النبتة الحمراء الجميلة ترطّب، تغذي وتحمي الجلد من الشيخوخة. كما تمنح الشعر بريقاً أخّاذاً. لنتعرف أكثر على دوره التجميلي

زيت الكركديه لشعر أكثر لمعاناً

استعمل الأفارقة الكركديه كشراب لذيذ وصحي يحمي من ارتفاع ضغط الدم. والمادة الحمراء الموجودة فيه غنية بمضادات الأكسدة. وزيته يستعمل كقناع للشعر، فيمنحه كثافة ويعمل على تقويته ويجعله أكثر لمعاناً.

خصائص مغذية ومرطّبة

تحتوي زهرة الكركديه على سكريات قادرة على الترطيب العميق. أما زيتها، الذي يتم استخراجه من النبتة وعصره على البارد، فهو غني بالأحماض الدهنية الأساسية ويتألف من حمض اللينوليك المهم لعلاج البشرة الجافة والحساسة.

يساهم أيضاً في إنتاج السيراميد، فهذه الأحجار الصغيرة تشكل سدّاً منيعاً واقياً للبشرة. كما أن زيت الكركديه رائع كونه ناعم الملمس، من دون رائحة، وغير مدهن، ولعل ذلك ما يفسّر دخوله في عدد من تركيبات مستحضرات العناية بالبشرة.

قدرة فائقة على علاج البشرة الباهتة

يشتهر الكركديه بخصائصه المضادّة للأكسدة. عدا عن الأنثوسيانين، فهو غني بالفيتامين “سي” C والبوليفينول. وبفضل هذه التركيبة، فهو قادر على التقاط الجذور الحرّة والحد من نشاطها وبالتالي حماية الخلايا.

وفي داخل زهرة الكركديه، نجد حمض السيتريك، والماليك وأحماض الفواكه، والتي تملك تأثيراً مهماً على البشرة الباهتة إذا ما تمَّ تطبيقها مباشرة على الجلد. فهي قادرة على تحفيز الكولاجين، مما يجعل البشرة تستعيد إشراقها بسرعة فائقة.