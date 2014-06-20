كندا تشعل الخلاف بين روايدا عطية و شركة “المولى”

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فضيلة بودريش

ازدادت حدة الخلافات بين الفنانة رويدا عطية وشركة “المولى برودكشن” بل تفاقمت حيث عادت المشكلة الى أروقة المحاكم، وبالموازة مع ذلك احتدمت حرب البيانات والبيانات المضادة، على خلفية إقدام الفنانة رويدا عطية على إحياء مجموعة من الحفلات، في كندا والتي مازالت مستمرة إلى اليوم.

فقد أستانفت مؤخرا المعركة القضائية الدائرة ما بين الفنانة رويدا عطية وشركة “المولى برودكشن”، عقب تنظيم الفنانة رويدا لمجموعة من الحفلات في كندا، حيث ترجمت الحرب في سيل من البيانات والبيانات المضادة المكذبة، الصادرة من الطرفين بعد هذه الجولة،

وبدأت الحرب مع بيان صدر من شركة المولى، وذلك بعد أن نشرت الفنانة رويدا عطية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد أنها ستقوم بجولة حفلات غنائية في كندا، فقام مدير أعمالها سمير المولى، باستخراج حكم قضائي يمنعها من تنظيم الحفلات، وتغريمها عن كل حفل تحييه بما لا يقل عن5 ملايين ليرة لبنانية.

بدات شرارة النزاع من طرف شركة المولى، مما دفع الفنانة رويدا إلى الخروج عن صمتها، ونشرت بيانا توضيحيا صادر عن محاميها، أشرف الموسوي، وأطلقته عبر حسابها الشخصي على الفيسبوك، مفندة إدعاءات الشركة والذي خرج على هذه الصورة :”..أوضح مكتب المحامي الموسوي، وكيل النجمة السورية رويدا عطية، أن ما يثار إعلاميا حول القرارت القضائية بحقها، لا صحة له على الإطلاق،..وأن الوضع القانوني سليم وما ينشر ببعض وسائل مواقع التواصل، الهدف منه النيل من مسيرتها وشهرتها الفنية، وهي تتابع رحلتها الفنية في كندا بنجاح باهر”.

وتحمل أجندة الفنانة عدة حفلات، إلى غاية يوم 12نوفمبر الجاري، عقب إحيائها لسلسلة من الحفلات الفنية يومي 4و5نوفمبر الجاري، في مدينة تورنتو، حيث التقت خلالها بالجالية العربية، وفي الوقت الراهن تواصل جولتها الفنية، لأنه من المقرر أن تحي حفلان آخرين يومي 11و12نوفمبر الجاري.

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