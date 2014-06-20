روسيا تكشف أسباب ارتفاع ضغط الدم

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كشفت أحدث الدراسات التي جرت في روسيا أسباباً محتملة لتطور مرض ارتفاع ضغط الدم، حيث يعتقد العلماء أن تغير النشاط العصبي وتدفق الدم إلى الدماغ، في سن مبكرة هو أحد الأسباب المحتملة لتطور المرض.

ونشرت مجلة “Experimental Physiology”، بأن العلماء توصلوا إلى إن أسباب ارتفاع ضغط الدم مجهولة لدى 90–95% من الناس.

وذكرت المجلة أن الدراسة التي أجراها العلماء الروس قد تساعد على تشخيص مرض ضغط الدم.

ويعد مرض ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض الدماغ والكلى والعيون وغيرها.