سر اتصال سعد لمجرد بأحلام هاتفياً فور الإفراج عنه

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فور الإفراج المؤقت عن النجم المغربي الشاب سعد لمجرد بباريس، اتصل هاتفياً بالفنانة الإماراتية أحلام، حيث حرصت على نشر هذا الخبر الهام عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير “انستغرام”، وتمنت له الفرج والسلامة ووصفت موضعه في قلبها بمكانة الإبن الذي تتمنى له كل الخير والاستمرار في تحقيق النجاح المتواصل.

لاشك أن جميع الفنانين في الوطن العربي، قد سعدوا كثيراً بخبر إطلاق سراح المطرب المغربي المتألق سعد لمجرد من حجزه في السجن بباريس، حيث استفاد من الإفراج المؤقت الخميس الماضي، ومنذ ذلك الحين والتهاني تنهال عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى الجمهور الكبير عبر عن فرحته الكبيرة ببداية ظهور الفرج في قضية لمجرد التي طال حلها، واغتنمت المطربة الكبيرة أحلام الفرصة لتنشر خبر اتصال لمجرد بها هاتفياً، عبر حسابها على موقع تبادل الصور الشهير “انستغرام” لكنها رفضت الكشف عن تفاصيل المكالمة وعن مضمون ما دار بينهما ولا مدة المكالمة التي جمعتهما.

كان إريك ديبونتي موريتي محامي الفنان المغربي سعد لمجرد، قد أكد إطلاق صراح موكله مساء يوم الخميس الماضي وكذلك مغادرته لسجن “فلوري” الفرنسي، حسب ما نقله موقع Huffington Post، وتحدث ذات المحامي عن وضع النجم الشاب تحت الإقامة الجبرية وذلك من خلال ارتداء سوار إلكتروني من أجل تتبع تحركاته وإلزامه بعدم الخروج من التراب الفرنسي.

يبدو أن قضية لمجرد بدأت تعرف نوعاً ما طريقها إلى الحل واقتراب عودة الفنان إلى بلده وفنه الذي تألق فيه كثيراً، بعد قضائه عدة أشهر من السجن على ذمة التحقيق، على إثر البلاغ المقدم ضده من طرف فتاة فرنسية، تدعي متهمة سعد بالاعتداء عليها واغتصابها، ويأتي قرار المحكمة العليا في باريس بإطلاق سراحه كخطوة حقيقية نحو الإنفراج في قضيته.