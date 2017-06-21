بالفيديو: رئيس وزراء لبنان “سعد الحريري” يطلب يد فتاة على الهواء مباشرة

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تابع الشعب اللبناني وكذلك العربي حفل الإفطار الجماعي الذي أقامه تيار المستقبل بالأمس في مركز بال البيروتي للمعارض والمؤتمرات.

سارت الأمور في وضعها الطبيعي كأي مناسبة أخرى لتيار سياسي. وصعد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى المسرح ليهنئ الحضور بشهر رمضان ويلقي كلمته كما يحدث عادة في مثل هذه المناسبات، وبعد أن انتهى الحريري من كلمته فاجأ الحضور عندما قام بالنداء على فتاة اسمها دينا درويش طالباً منها الصعود إلى المنصة.

في طريقها إلى المنصة ظهرت الفتاة في حالة من الارتباك ويبدو أنها لم تتوقع المفاجأة ولا تعلم سبب صعودها إلى المسرح. صعدت الفتاة إلى المنصة حيث يقف رئيس الوزراء وزعيم تيار المستقبل اللبناني الذي رحب بها بشدة وهي في حيرة من أمرها، لكن هذا الارتباك بدأ في التلاشي عندما أخبرها بأن هناك شاب يريد أن يقول لها كلمتين، وبالفعل أمسك بالمايك لينادي على شاب يدعى بلال المير وقدمه على أنه عضو مكتب الشباب بتيار المستقبل.

يصعد الشاب إلى المنصة ويمسك بالمايك ليلقي قصيدة شعرية في حب الفتاة مختتماً إياها بطلب الزواج منها، وهنا يتدخل سعد الحريري ليسأل الفتاة عن رأيها. توافق الفتاة على الزواج ليجثو الشاب على ركبتيه مقدماً لها الورود وتضج القاعة بالتصفيق الحار.