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المحامي الوحش: سعد لمجرد وجه صفعة للفتاة الفرنسية في غرفته بالفندق

by خديجة براق
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سعد لمجرد وجه صفعة للفتاة الفرنسية في غرفته بالفندق

قال “إيريك ديبون موريتي”، المحامي الفرنسي المكلف بالترافع في قضية الفنان المغربي “سعد لمجرد”، إن الأخير صفع بالفعل الفتاة الفرنسية (لورا بريول) التي وجهت له تهمة بمحاولة اغتصابها.

واعترف “إيريك” الملقب بالوحش في تصريح للمجلة المغربية “تيل كيل” الناطقة بالفرنسية، أن موكله “سعد” وجه صفعة واحدة للفتاة الفرنسية، وهذه الصفعة كانت كردة فعل بسبب اعتدائها عليه بالضرب، فيما نفى جملة وتفصيلاً واقعة “محاولة اغتصابها.”

المحامي الفرنسي أشار إلى أن الفتاة الفرنسية رافقت “سعد لمجرد” بإرادتها، ووافقت على كل التفاصيل لقضاء ليلة معه خلال تواجدها بصحبته في حفل كان يحضره بباريس، وتابع: “سعد أكد أن الفتاة وهي بداخل الغرفة رفضت بشكل مفاجئ كل ما اتفقا عليه سلفاً وقامت بصفعه، ليرد عليها بنفس الأمر”.

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