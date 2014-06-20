هل خرج سعد لمجرد من السجن؟

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تابع الجمهور العربي محاكمة النجم المغربي المحبوب سعد لمجرد بنوع من الاهتمام.

فالقضية منظورة أمام القضاء الفرنسي منذ خمسة أشهر، وهي مدة طويلة كما أن التفاصيل تظل غامضة وغير مفهومة.

وقد نجح محامي سعد لمجرد في اقتناص حكم البراءة لموكله خلال الجلسة الأخيرة والتي عقدت يوم 11 من شهر ابريل الجاري.

وبمجرد النطق بحكم البراءة استأنف القضاء الفرنسي ليأتي الحكم مشروطاً. حيث سمح للنجم سعد لمجرد بمغادرة السجن بشرط أن يظل مقيداً بسوار الكتروني مما يتيح الفرصة لمعرفة مكانه وكافة تحركاته، كما تم تحديد اقامته بمنزل والديه ومنعه من السفر أيضاً.

أما الحكم النهائي فسوف يتم اصداره بالجلسة التي تعقدها المحكمة يوم الثلاثاء القادم. ويأمل محامي سعد لمجرد بالحصول على حكم البراءة بصورة نهائية خلال هذه الجلسة.