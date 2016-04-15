مهرجان أفلام السعودية يكرم المخرج السعودي سعد خضر

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انطلاقاً من تقاليد مهرجان أفلام السعودية الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام، في دورته الرابعة مارس المقبل 2017م، في تكريم شخصية رائدة في مجال الأفلام، احتفاءاً بها وتقديمها كنموذج متميز يحتذى به من قبل صنّاع الأفلام الشباب، يكرّم المهرجان المخرج السعودي سعد خضر.

ويعرف خضر بأنه ممثل ومؤلف ومنتج بمكة المكرمة ولد عام 1943م، وله العديد من الأعمال في التلفزيون والإذاعة، برز اسمه في أواخر العقد السابع من القرن العشرين، وهو أول من قدم فيلماً سينمائياً سعودياً عام 1980م بعنوان “موعد مع المجهول”، وهو فيلم روائي طويل من تأليفه وإنتاجه مدته ساعتين ونصف.

وكان خضر عازف كمان في الجيش السعودي قبل أن يدخل مجال التمثيل في عام 1962م، ويشارك في عدة أعمال مع مغنين سعوديين مشاهير مثل: سلامة العبدالله وحجاب بن نحيت وخلف بن هذال العتيبي وعيسى الإحسائي.

كما شارك في عدد من برامج إذاعة الرياض بعد افتتاحها عام 1964م، وبعد افتتاح التلفزيون السعودي سنة 1964م، انضم إليه وكانت بدايته من خلال برامج الأطفال حيث كان يظهر في بعض المشاهد التمثيلية كشخصية “فرج الله” التي عرفه الأطفال بها عام 1965م.

الجدير بالذكر بأن المهرجان عرف منذ نسخته الأولى في تكريم الشخصيات السعودية الرائدة فنياً وثقافياً، والتي بدأت بتكريم المخرج السينمائي السعودي عبدالله المحيسن في الدورة الأولى عام 2008م، والفنان والمخرج إبراهيم القاضي في الدورة الثانية عام 2015م، والمخرج الراحل سعد الفريح عام 2016م.