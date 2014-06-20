بالفيديو هروب سعد لمجرد من السجن ويطلب المساعدة أيضا

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أيمن الرفاعي

في إطار الأزمة التي يعيشها الفنان سعد لمجرد واحتجازه بالسجن على إثر اتهامه بالتحرش بفتاة فرنسية قام أحد مصممي الألعاب الإلكترونية باختراع لعبة أطلق عليها ” سعد لمجرد يهرب من السجن”.

هذا ويمكن تحميل اللعبة من جوجل بلاي. وتقوم اللعبة على دعوة المتابعين إلى مساعدة لمجرد للهروب من سجنه.

ويفوز اللاعب ويهرب لمجرد إذا استطاع هذا اللاعب جمع أكبر قدر من المال ومساعدة لمجرد على تخطي العقبات التي تواجهه خلال محاولة الهرب.

وخلال ممارسة اللعبة هناك بعض العبارات التحفيزية التي تظهر وتتردد على مسامع اللاعب مثل ” حاول أن تهزم الأشباح” و ” ساعد بن بلدك لجمع النقود والهروب من السجن”.

وقد ذكرت العديد من المصادر أن هناك إقبال شديد على تحميل اللعبة كما تم رصد أعداد هائلة من اللاعبين الذين مارسوا اللعبة منذ الإعلان عنها أمس فقط.

ومن المعلوم أن ملك المغرب محمد السادس قد قام مؤخرا بتكليف محاميه الخاص للدفاع عن المطرب سعد لمجرد لكن حتى الآن تنقطع أخبار التحقيق معه بعد احتجاز لمجرد لمدة تقارب من الاسبوع.

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