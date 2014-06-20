عاجل القبض على الفنان سعد لمجرد بفرنسا

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أيمن الرفاعي

أكدت العديد من المصادر الصحفية خبر القبض على الفنان العربي سعد لمجرد من قبل الشرطة الفرنسية.

وبحسب صحيفة ” الجريدة 24″ المغربية فقد تم توجيه تهمة التحرش بفتاة فرنسية إلى الفنان الذي سافر لاحياء أحد الحفلات بالعاصمة الفرنسية باريس.

كما تؤكد هذه المصادر الصحفية أن لمجرد سيظل في ضيافة الشرطة لمدة 48 ساعة حيث سيتم عرضه على النيابة بعد ذلك للنظر في التهمة المنسوبة إليه.

هذا وقد أفادت الصحيفة المغربية نفسها بأن لمجرد سافر إلى باريس نهاية الأسبوع الماضي استعدادا لحفله الضخم بقصر المؤتمرات.

يذكر أن هذه الدعوة قد وجهت للفنان سعد لمجرد عن طريق الفنان الكوميدي “جاد المالح” وهو فنان فرنسي من أصل مغربي

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