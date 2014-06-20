سعد المجرد يرشح لجائزة “الموريكس الذهبي” للمرة الثانية رغم سجنه

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رشح الفنان المغربي الشاب سعد المجرد مؤخراً من قبل جمهوره، لنيل جائزة “الموريكس الذهبي” عن أغنيته “غلطانة”، التي حققت له نجاحاً كبيراً ومشاهدة قياسية على موقع “اليوتوب”، حيث تمكن فيديو كليب الأغنية، من تحقيق عدد مشاهدات لا تقل عن100 مليون مشاهدة، بالرغم من تواجده بالسجن في فرنسا، علماً أن المجرد كان قد ظفر بهذه الجائزة في عام 2015.

مازال المطرب المغربي الشاب سعد المجرد، الذي سطع نجمه في السنوات الأخيرة، بفضل نجاح جميع الأغاني التي أطلقها، ينتظر إطلاق سراحه من سجنه بفرنسا، وحل قضيته في القريب العاجل، حيث جاء ترشيحه لنيل جائزة “الموريكس الذهبي” عن أغنيته “غلطانة”..فهل يتمكن جمهور المجرد من القفز به إلى منصة التتويج، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها في الوقت الحالي ولا يمكن لأحد أن يحسده عليها؟

الجدير بالإشارة أن الشرطة الفرنسية أوقفت الفنان المغربي سعد المجرد، داخل فندق “ماريوت شانزلزيه”، حيث كان في زيارة إلى باريس من أجل إحياء حفلات فنية، عقب إيداع فتاة فرنسية شكوى ضد الفنان المغربي، اتهمته فيها بمحاولة اغتصابها، ولم يتمكن محامو الفنان من الإفراج عنه بكفالة مالية.

ينحدر الفنان سعد المجرد من عائلة فنية، فوالده الفنان المغربي البشير عبدو، وأمه الممثلة المغربية نزهة الركراكي، انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليواصل تعليمه، ومكث بها مدة 10سنوات، ويمكن القول أن نجمه سطع في عالم الفن، بعد مشاركته في برنامج سوبر ستار في موسمه الرابع عام 2007، ولقبه الياس الرحباني آنذاك ب ” خوليو العرب” .

في رصيده العديد من الأغاني وشارك في عملين فنيين وهما مسلسل مغربي يحمل عنوان “أحلام نسيم”، و كذلك فيلم رعب مغربي عنوانه “الروح”.