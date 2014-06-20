والد سعد لمجرد يروي لـ “اليقظة” تفاصيل هديته لنجله

شارك

قال الفنان “البشير عبدو لمجرد” والد النجم “سعد لمجرد” أن أغنيته الجديدة التي أصدرها، في الأيام القليلة الماضية قد تبدو كلماتها مناسبة بل تعكس الوضع النفسي الذي عاشه هو وزوجته والدة سعد خلال مرحلة اعتقال ابنه بتهمة محاولة اغتصاب فتاة فرنسية تدعى “لورا.”

وأكد “البشير” في تصريح لــ “اليقظة” أن الأغنية تم التحضير لها منذ حوالي سنة تقريباً، وكان ذلك تحت إشراف نجله “سعد”، إلا أن ظروف اعتقال الأخير حالت دون إطلاقها في وقت سابق، لكن الإفراج عن “سعد” مؤخراً، وملاءمة كلمات الأغنية وموضوعها لمشاعره تجاه ابنه الذي مكث بسجن “فلوري ميروجي” بالعاصمة الفرنسية باريس لأكثر من 6 أشهر، قبل أن يتم الإفراج عنه مؤقتا بانتظار صدور الحكم النهائي، دفعته لإطلاق الأغنية كهدية لابنه الذي لا زال يحصد الجوائز بالرغم من توقف نشاطه الفني.

وتجسد أغنية “البشير عبدو” (لمجرد)، الكثير من الشوق والحنين، وتحمل عنوان “توحشناك” بالمغربي ومعناها “اشتقنا لك”، وهي من كلمات “زكرياء الحداني”، لحن “رضوان الديري”، وتوزيع “رشيد محمد علي.”