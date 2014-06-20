رغماً عن أنف القضاء الفرنسي… “المعلم” سعد لمجرد الأول عربياً والـ 232 عالمياً

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في قائمة الكليبات الـ500 الأعلى مشاهدة على الإطلاق على اليوتيوب جاء فيديو “لمعلم” للمطرب العربي العالمي سعد لمجرد الأول عربياً والـ232 عالمياً بـ461 مليون مشاهدة، ولا يزال مشاهدو هذا الفيديو كليب في تزايد دون تأثير سلبي للقضية التي رفعتها ضده فتاة فرنسية تتهمه فيها بالاعتداء عليها ضرباً واغتصاباً، علماً بأن مواقع إعلامية تناقلت خبراً يفيد بأن الطب الشرعي الفرنسي برّأ لمجرد من التهمة المنسوبة إليه.

جانجام ستايل الظاهرة!

ومنذ وضعها على النت في 15 يوليو 2012 لا تزال أغنية Gangnam Style المصورة لـ”بساي” Psy تحتل المركز الأول بقائمة كليبات الفيديو الأكثر مشاهدة على الإطلاق على اليوتيوب حيث بلغ العدد الأحدث على الإطلاق لمشاهداتها ملياران وسبعمائة وواحد وتسعون مليون مشاهدة.

وبحسب أحدث الإحصاءات فقد جاء فيديو كليب See You Again لـ”ويز خليفة” مع ظهور خاص لتشارلي بوث في المركز الثاني بالقائمة بـ2,539 مليار مشاهدة، وكان هذا الفيديو قد وضع على النت في 6 أبريل 2015.

من جهته فقد حل فيديو كليب Sorry لجاستن بيبر الذي كان قد وضع في 22 أكتوبر 2015 ثالثاً بنفس القائمة بـ2,343 مليار مشاهدة، يليه Uptown Funk لمارك رونسون مع برونو مارس في المركز الرابع بـ2,278 مليار مشاهدة وكان قد وضع في 19 نوفمبر 2014.

وفي المركز الخامس جاء فيديو كليب Masha and the Bear: Recipe for Disaster لـ Get Movies بـ2,008 مليار مشاهدة ووضع في 31 يناير 2012، بينما حل فيديو كليب Blank Space لتيلور سويفت في المركز السادس بـ1,992 مليار مشاهدة، يليه فيديو Shake It Off لنفس المغنية بـ1,984 مليار مشاهدة سابعاً.

وفي المركز الثامن جاء فيديو Bailandu لإنريكي إجليسياس مع ديسيمر بوينو وجنتي دي زونا بـ1,975 مليار مشاهدة، وفي المركزين التاسع والعاشر بقائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على الإطلاق على اليوتيوب جاء فيديو Lean On لميجور ليزر ودي جيه سنيك مع إم أو وفيديو Hello لأديل بـ1,937 مليار و1,913 مليار مشاهدة على الترتيب.

وفي المركز الـ75 جاء فيديو Andas en Mi Cabeza لتشينو وناتشو مع دادي يانكي بـ859 مليون مشاهدة، بينما جاء فيديو Jason Derulo لويجل مع سنوب دوج في المركز المائة بـ767 مليون مشاهدة.

الأساس ونادي المليار

وتضم قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على الإطلاق في الأساس الفيديوهات الـ75 الأعلى مشاهدة على الإطلاق بحسب بيانات اليوتيوب التي يتم تحديثها بشكل تلقائي، علماً بأن الفيديوهات التي يُشكّ في حدوث تلاعب بعدد مشاهداتها تُستبعد من القائمة. ومن بين الفيديوهات الـ75 في القائمة هناك 72 فيديو موسيقي، 50 منها من فيديوهات موقع Vevo، الشريك لـYouTube.

وتضم فيديوهات القائمة الذهبية “نادي المليار مشاهدة”، وهي مجموعة الفيديوهات التي تخطى عدد مشاهدات كل منها المليار (ألف مليون) مشاهدة لكل منها. وقبل 28 يونيو 2015 كان فيديوهان فقط قد تمكنا من دخول هذا النادي وهما Gangnam Style وBaby، لكن وقبل مرور أقل من ثلاثة أشهر ونصف من ذلك، كانت عشرة فيديوهات قد تمكنت من دخول نادي المليار مشاهدة.