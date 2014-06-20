صابر الرباعي ينتظر مولودا جديدا

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فضيلة بودريش

ينتظر الفنان التونسي والنجم العربي صابر الرباعي، مولودا جديدا من زوجته إخلاص الرباعي، وتم إطلاق هذا الخبر السار أمام المدعوين في حفل ميلاد زوجته، ثم قامت بنشر المفاجأة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتقاسموا فرحة التحضير لاستقبال ابنهما الثاني مع الجمهور من المعجبين.

لم تتردد السيدة إخلاص، قرينة الفنان التونسي صابر الرباعي خلال حفل عيد ميلادها، الذي حضره الأقارب والأصدقاء، في الكشف عن خبر حملها بطفلها الثاني من زوجها صابر، لتتحول الفرحة إلى فرحتين، وكانت حرم الرباعي قد نشرت على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قالب حلوى عيد ميلادها ،الذي كان شكله تماما مثل بطن امرأة حامل.

يذكر أن إخلاص جنيفان الزوجة الثانية لصابر الرباعي، وكانت تعمل قبل الزواج مضيفة طيران، وأنجب منها طفل، بينما زوجته الأولى لديه منها ولدين، ويتعلق الامر بكل من إسلام وصفاء.

يعد صابر أحد أصغر إخوته، تربى في أسرة تعشق الفن، على اعتبار انه تعلم من والدته الغناء ومن والده العزف على العود. لكن تعلق صابر بالغناء كان منذ نعومة أظافره، أي في مرحلة الطفولة وعندما كان تلميذا في المدرسة، كونه أنه سافر مع مدرسته إلى العراق، في سن الحادية عشرة ،وأطرب في حفل خاص الحضور بأغاني تراثيه واحتل المركز الأول ، والملفت للانتباه أنه استثمر مكافأة الجائزة في اقتناء آلة كمنجة. تمكن من طرح أول ألبوماته عام 1991 وشارك في مهرجان قرطاج لأول مرة عام 1994.

افتك صابر الرباعي جائزه الميكرفون الذهبي في تونس عام 1997، بعد أدائه أغنيه “صرخة” التي أثارت أنذاك ضجه كبيرة في الأوساط التونسية، وواصل نجاحه عبر مسيرة فنية ثرية وأداء متميز مازال يسطع بالتألق إلى غاية اليوم.

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