صابر الرباعي يقول “أنا بحن” فيحصد أعلى مشاهدة

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يواصل المطرب التونسي المتألق صابر الرباعي، حصد المزيد من النجاحات من خلال أغنيته الجديدة، التي تحمل عنوان “أنا بحن”، بعد أن قفز عدد المشاهدات إلى مستوى قياسي، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” الشهير، في وقت يستعد الفنان الرباعي لتصوير ثلاث أغاني جديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

كعادته تألق الفنان التونسي صابر الرباعي بأغنية “أنا بحن”، التي استطاعت أن تبين مدى انجذاب وحب الجمهور لفنه، والذي يتردد بأعداد كبيرة على قناته الخاصة عبر موقع “يوتوب”، علماً أنه تعاون في هذه الأغنية الناجحة، مع كاتب الكلمات هاني عبد الكريم والملحن وليد سعد والموزع محمد مصطفى.

ولم يتردد العديد من الفنانين في مقاسمة الفنان صابر فرحة نجاحه، تتصدرهم الفنانة السورية أصالة نصري وعبد الفتاح جريني إلى جانب كل من سعد رمضان وأحمد جمال ومحمد رشاد، حيث نشرت أصالة عبارة قوية تثني على خصوصية العمل الذي طرحه الرباعي.

ولم تكتف أصالة نصري بكتابة عبارة عبر حسابها على موقع الصور “أنستغرام”، بل قامت بنشر صورة دعائية لأغنية صابر الرباعي، وكتبت تعليقاً عليها لتعبر عن إعجابها الكبير بالأغنية: “..مو معقول جمااااااااال أغنية صديقي الأقرب صابر الرباعي، واللي اسمها أنا بحن، حقيقي شيء خيالي موسيقى أداء كلام … ألف شكر… على دقائق السعادة أخي الحبيب..”.

من جهته رد صابر الرباعي على أصالة بالكثير من الامتنان:

“شكرا من القلب إلى العزيزة و الكبيرة بفنها و أخلاقها أصالة ..على التهنئة الرقيقة.. التي لا تأتي إلا من رائعة و حساسة مثلك صديقتي..”.

يستعد صابر الرباعي بعد طرحه أغنية “أنا بحن” التحضير لألبوم جديد يتعاون فيه مع كل من مدين وخالد البكري و هاني الصغير، ومن مشاريعه في الوقت الراهن، تصوير ثلاث أغاني جديدة بين كل من مصر ولبنان، ويعد جمهوره بالكثير، على صعيد النغمة العذبة والأداء القوي.