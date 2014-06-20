صابر الرباعي يرزق بأمير

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فضيلة بودريش

وضعت الزوجة الثانية للفنان التونسي صابر الرباعي إخلاص جنفين، مولودها الثاني وقد اختار له النجم صابر اسم “أمير”، وعمت الفرحة منزل المطرب، وبدأ يتلقى التهاني وقاسمه المقربين فرحته الكبيرة، فور الإعلان عن الخبر خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي صباح الجمعة 11 نوفمبر الجاري، كشفت الصحفية مها سابق، عن الخبر كونها صديقة مقربة من الفنان صابر وزوجته إخلاص، حيث قامت بنشر الخبر السار، ليطلع عليه جمهور ومحبي الفنان، وأرفقت الخبر بصورا لصابر وزوجته عبر حسابها في موقع Instagram وقدمت من خلالها التهاني الخالصة ،

وهذا هو نص التهنئة: “..بعد تمضيتي الشهرين الأخيرين من حملك يوميا بقربك في بيروت.. ها هو أمير صابرالرباعي يبصر النور صباح اليوم، لينضم الى عائلته الغالية على قلبي، مبروك صديقتي الغالية اخلاص ومبروك لزوجك النجم صابر الرباعي قدوم امير القمر والملاك، ربنا يخليه ويحميه ويتربى بعزكم ودلالكم وإنشاء لله يكون قدومه خيرعليكم..”

وكشفت إخلاص قرينة صابر الرباعي عن حملها للجمهور، يوم الاحتفاء بعيد ميلادها، وحمل قالب الحلوى شكل بطن سيدة حامل، وحرصت أن يكون ملونا باللون الأزرق، كإشارة إلى أن المولود سوف يكون ذكرا.

الجدير بالإشارة فإن النجم التونسي صابر الرباعي، قد ربطته قصة حب بزوجته إخلاص جنيفن، التي كانت تعمل كمضيفة طيران، قبل ارتباطهما بمدة طويلة في الخفاء، وتزوجا في عام 2013. وأنجبت منه ابنها الأول جود، في حين لدى صابر من زوجته الأولى ابنه إسلام وابنته صفاء.

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