عاجل: أول امرأة تولت رئاسة ماسبيرو….وفاة الإعلامية صفاء حجازي

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أعلن التلفزيون المصري خبر وفاة الإعلامية صفاء حجازي بعد صراع طويل مع المرض.

وقد شغلت حجازي مناصب عدة بالتلفزيون المصري كان آخرها رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) عام 2016 ، وبذلك تكون أول امرأة تتولى هذا المنصب خلال المسيرة التاريخية للتلفزيون المصري.

لقبت صفاء حجازي بالمرأة الحديدية نظراً لتزايد سطوتها بصورة ملحوظة بأروقة التلفزيون المصري.

تخرجت صفاء حجازي من كلية التجارة بجامعة المنصورة عام 1984، التحقت بعد ذلك للعمل بالاذاعة المصرية بعدما قرأت إعلاناً بإحدى الصحف لطلب مذيعات، حيث اجتازت الاختبار بنجاح، ومنذ ذلك الحين وهي تتنقل بخطى ثابتة في العمل الاذاعي والتلفزيوني.

فقد نجحت في بدايتها في إجراء لقاء صحفي مع رئيس الوزراء المصري آنذاك عاطف صدقي مما مهد لها الطريق لنجاحات أكثر.

فبعد هذا اللقاء قامت بتسجيل حلقات ناجحة مع كامل الشناوي ومصطفى أمين عن مسيرة كوكب الشرق أم كلثوم لتنتقل من الاذاعة إلى التلفزيون المصري عام 1990، وتزامن ذلك مع انطلاق الفضائية المصرية حيث عملت كقارئة نشرات اخبارية.

سافرت حجازي لتغطية أحداث حرب الخليج بناء على طلب من التلفزيون المصري لتعود بعدها مصقلة بالخبرة. قدمت على مدار عشرين عاماً برنامج “بيت العرب” من تمويل جامعة الدول العربية مما منحها الفرصة لاستضافة العديد من ملوك ورؤساء الدول العربية.

في عام 2007 صدر قرار بمنعها من الظهور على التلفزيون المصري بسبب زيادة وزنها لتصاب في العام التالي بمرض يفقدها ما يزيد عن 20 كيلو جراماً من وزنها ولكنه أقعدها عن العمل.

في عام 2013 عينت رئيساً لقطاع الأخبار لتكون أول سيدة تصل لهذا المنصب ثم تولت منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون كأول امرأة أيضاً تصل لأعلى منصب في ماسبيرو.

أعلن التلفزيون المصري خبر الوفاة صباح اليوم كما سيتم تشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة.