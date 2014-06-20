10 طرق عملية وآمنة عند تنظيف الملابس الشتوية

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من المهمات المنزلية التي تشكل عبئا على ربة البيت هو تنظيف وغسل الملابس الشتوية بسبب نوعيتها أو بسبب ثقلها خاصة أنها قد تتعرض للإتساخ بشكل أكبر بسبب المطر والوحل في الشوارع وقد تكون بعض الملابس الشتوية الثقيلة من خامات فاخرة يجب الحرص والاعتناء بها عند الغسل.. إليك عزيزتي بعض النصائح التي تساعدك على تنظيفها بسهولة ويسر

1 – بالنسبة للمعاطف لا يجب أن تغسليها كثيرًا لذلك من المهم شراء معطف بلون بيج أو بني ليتحمل ولا يكون أبيض أو كريمي أو حتى داكن جدا مثل الأسود هذه الألوان خصصيها لأيام غير المطر ولا تكون طويلة جدًا.

2 – اتركيه أولًا يجف حتى لو كان عليه بعض الطين.

3 – استخدمي الفرشاة لإزالة الغبار أو الطين الجاف أولًا.

4 – إن أردت غسل المعطف فيمكنك تنظيفه بالبخار عن طريق تعليقه في الحمام عند قيامك بالاستحمام بماء دافئ وفتح الماء بعض الوقت على ماء حار جدًا ليصبح الحمام مليئًا بالبخار.

5 – لا تنسي قراءة الملصق الموجود على الملابس لمعرفة طريقة التنظيف الصحيحة.

6 – بالنسبة للثياب الصوفية عليك غسلها بالماء الفاتر وعدم حكها بشدة أو عصرها بشكل كبير، وحذاري من نقع الملابس الصوفية.

7 – لإزالة البقع من على ملابسك الشتوية يمكنك وضع بعض من الخل الأبيض أو السبرتو.

8 – أما بالنسبة للمنتجات والمعاطف الجلدية فاستخدمي فرشاة الملابس وبعد ذلك قومي بمسح الجلود بقطعة قماش مبللة لكن بعد عصرها جيدًا.

9 – انتبهي عند كي الصوف والمعاطف ويفضل كيها بعد وضع قماشة قطنية بينها وبين المكواة. انتبهي أيضًا للملصق الإرشادي.

10 – لابد من اتباع طرق غسل الملابس الشتوية المكتوبة على ملصق الارشادات اذا كانت تنظيف جاف أو تنظيف بالبخار أو تنظيف بالماء البارد.