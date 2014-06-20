فوائد المرامية

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سهام صالح

الاعشاب الطبيعية المتوفرة في الطبيعة تستخدم في علاج الكثير من الامراض والمشاكل الصحية وتختلف كل نبتة عن غيرها كما تختلف طرق اعدادها لتحقيق الاهداف المرجوة منها ومن بين هذه الاعشاب عشبة او نبتة المرامية المشهورة في دولة فلسطين وتعتبر من أغنى الاعشاب الطبيعية نظرا لما تحتوي عليه من معادن وفيتامينات وأحماض وزيوت فعالة في استخدامات متعددة، ويمكن الاستفادة من نبته المرامية وزيتها لأقصى حد في علاج الكثير من الأمراض والحفاظ على البشرة والشعر لما يحتوي عليه من فيتامينات مهمة جدا وهي فيتامين (أ) وفيتامين (د) وفيتامين (ك) وفيتامين (هـ) إلى جانب عنصر الزنك والماغنسيوم وهي عناصر مضادة للأكسدة مفيدة للجسم وتمنع تكون الخلايا السرطانية، ففوائد زيت الميرمية لا تحصى، نذكر القليل من الكثير من فوائده:

– زيت المراميه مرطب مثالي للبشرة يحافظ عليها ويحد من ظهور التجاعيد عليها، فضلا عن انه يحميها من الجفاف وفي نفس الوقت يعمل على التخلص من حب الشباب.

– هو واق فعال جدا من اشعة الشمس خاصة في فصل الصيف.

– يساعد زيت الميرمية في التخلص من مشكلة الهالات السوداء حول العينين وذلك بتدليكها يوميا قبل النوم وتغسل بالماء صباحا .

– له دور فعال في ترطيب الشفاه المتشققة وللحصول على أفضل النتائج لو تم تدليك الشفتين يوميا بهذا الزيت .

– للتخلص من الجلد الميت من خلال تدليك الجسم به فيمنحه النعومة والليونة.

– وفي الرغبة في استخدامه للشعر يكون له اكثر من فائدة لانه يعمل على تطويل وتكثيف الشعر بطريقة مثالية وكذلك على ترطيب الشعر الجاف ويكسبه كل الفيتامينات والمعادن لمنحه حيوية أكثر .

– اثتتت فعاليته في التخلص من الشيب وثبات لون الشعر.

– يعمل على التخلص من قشرة الشعر ويحافظ على فروة الرأس .

-يستخدم في علاج الأمراض الجلدية المختلفة كمرض الصدفية وتشققات الجلد والأظافر كما يحمي من سرطان الجلد ويعالجه أيضا .

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