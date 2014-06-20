بهدف جذب الشباب المبدع….مؤتمر للجمعية الدولية للصحف وناشري الأخبار في الشرق الأوسط

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بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، قامت مدينة دبي للإنتاج، مركز الأعمال الرائد الذي يدعم قطاعات النشر والطباعة والتغليف المحلية والعالمية، بتنظيم الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الجمعية الدولية للصحف وناشري الأخبار في الشرق الأوسط يومي 13 و14 مارس الجاري.

يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تتعاون فيها الجمعية الدولية للصحف وناشري الأخبار مع جهة خارجية لاستضافة المؤتمر في الشرق الأوسط، وهو إنجاز يؤكد على المكانة الريادية التي تضطلع بها مدينة دبي للإنتاج في جذب اللاعبين العالميين في قطاع الإنتاج الإعلامي، وتطبيق أفضل الممارسات، والاستفادة من أحدث الاتجاهات العالمية للقطاع في تلبية احتياجات المنطقة.

وتأكيداً على التزام مدينة دبي للإنتاج بقيادة قطاع الإنتاج الإعلامي والنشر، قال ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإنتاج: “انطلاقاً من تنامي شريحة الشباب بنسبة تقارب 50% في المنطقة والتغير المستمر في سلوك مستخدمي الحلول الرقمية على نحو جعل الشباب منتجين نشطين للمحتوى وليس مجرد مستخدمين له، وضعت دبي تصورها المستقبلي لتطور قطاع الإنتاج الإعلامي خلال السنوات القادمة.

وتدرك مدينة دبي للإنتاج أهمية الاستفادة من الفرص الناشئة لذلك فإنها تعمل على تحويل مجتمعات أعمالها المتنوعة إلى مركز حيوي يدمج التكنولوجيا الرقمية في عمليات القطاع. في الواقع، يعتبر الابتكار والحلول الرقمية مكوناً أساسياً في استراتيجيتنا للنمو في جميع المجالات”.

ولتسليط الضوء على سرعة تطور قطاع الطباعة والنشر، وخاصة في دبي، أشار السويدي الى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي أعلن عنها العام الماضي مشيرا الى أن 25% من المباني في دبي ستكون مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030. ”

ولذا تأتي شراكتنا مع مؤتمر الجمعية الدولية للصحف وناشري الأخبار في الشرق الأوسط لتؤكد على التزامنا بتبني أفضل الممارسات العالمية والقيام بدور رائد في قيادة التغيير في هذا القطاع الحيوي”.

وسوف يوفر المؤتمر للعاملين في مجال النشر فرصة مهمة للتعرف على أحدث توجهات القطاع واستعراض أفضل الممارسات إقليمياً ودولياً. ويكمن الهدف الأساسي من تنظيم المؤتمر في جذب وتشجيع وتمكين المواهب الإبداعية الشابة في المنطقة وتسليط الضوء على جاهزية القطاع لتبني وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من أجل خلق نوع جديد من وسائل الإعلام القادرة على مواكبة التغير المستمر في سلوك المستخدمين.