سلافة معمار وشكران مرتجى ..ريا وسكينة الشام

شارك

فضيلة بودريش

تخوض النجمتين السوريتين، سلافة معمار وشكران مرتجى مغامرة فنية جديدة مميزة، تتمثل في تصوير حلقات مسلسل سوري جديد، يحمل عنوان “وردة وجورية” يجسد في روحه قصة الأختين “ريا وسكينة” من إنتاج شركة “غولدن لاين للإنتاج الفني أي للمنتج نايف الأحمر ومن إخراج تامر إسحق.

إذا المشاهد العربي على موعد مع مسلسل جديد، مستمد في مضمونه من قصة ريا وسكينة المشوقة، التي عالجتها السينما العربية عدة مرات، لكن هذه المرة سيجسد في البيئة الشامية ويتناول قضاياها، ومن خلال ممثلين سوريين وفوق ذلك يتطرق إلى أحداث خطيرة ومغامرات مذهلة، في إطار كوميدي بحت يحمل الكثير من التشويق. وتتأهب الممثلتان للشروع في تصوير مشاهد المسلسل “وردة وجورية” قريبا.

يذكر أن الفنانة السورية سلافة معمار خريجة كلية الأدب الإنكليزي من جامعة دمشق، وبعد ذلك تفرغت لدراسة الفن، الذي سكنها منذ طفولتها أكاديميا، حيث التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، وتخرجت منه ممثلة محترفة، ويتفق أنها ممثلة ذات موهبة كبيرة بجمال ساحر، و رصيد ثقافي معتبر ولا ينكر أحد حضورها الفني الملفت، من خلال تقديمها للعشرات من الأدوار، التي تألقت فيها خاصة في المسلسلات التلفزيونية.

أما الفنانة الكوميدية ذات الأصول الفلسطينية السورية شكران مرتجى، ولدت في مدينة الطائف بالسعودية، ثم انتقلت للعيش في دمشق، وكانت تحمل موهبة التمثيل منذ نعومة أظافرها، على اعتبار أنه في مرحلة الدراسة الثانوية، اشتركت في نشاط التمثيل بمسرح المدرسة، وجاء أول وقوف لها على المسرح من خلال مسرحية “فرعون لا يشبه الفراعنة”، وبمجرد إنهائها لدراستها الثانوية التحقت ب”المعهد العالي للفنون المسرحية”، وتعرف بأنها فنانة كوميدية بلا منازع.

شارك

Comments

comments