عاجل الفنان صلاح رشوان في ذمة الله

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أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بمصر نبأ وفاة الفنان المصري صلاح رشوان بإحدى المستشفيات الفرنسية بعد صراع مرير مع مرض السرطان.

وقد ناشد أشرف زكي المسؤلين في السفارة المصرية بفرنسا بضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن. يذكر أن رشوان أصيب بمرض السرطان منذ فترة وظل يعالج في مصر إلى أن ساءت حالته ومن ثم جاء قرار الأهل بالسفر لعلاجه في فرنسا.

تخرج صلاح رشوان من المعهد العالي للفنون المسرحية وقدم العديد من الأدوار في السينما والمسرح والدراما التلفزيونية أيضا.

يتذكره المشاهد العربي من خلال دوره المميز بمسلسل “المال والبنون” وكذلك دوره في مسلسل “الدالي” مع الفنان الراحل نور الشريف إضافة إلى أدواره في مسلسلات “قاسم أمين – يوميات ونيس – حضرة المحترم – أم كلثوم – كيكا على العالي – فارس الرومانسية – الخواجة عبد القادر – عفريت القرش – البحر والعطشانة – المزرعة – ميراث الريح –ليل وثعالب – لا أحد ينام في الاسكندرية – الحب بعد المداولة – عزيز على القلب – عسكر وحرامية – عايش في الغيبوبة”.

قدم رشوان أيضا للعديد من الأدوار السينمائية في أعمال شهيرة مثل ” أهل القمة – وتمضي الأحزان – الطاووس”.

عاش الراحل لحياة النجومية في أبسط صورها ليغادر الحياة في هدوئه المعهود فرحمة الله عليه.