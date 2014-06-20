سلمى حايك: استبدلت البوتوكس بشوربة الكوارع

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تصل النجمة العالمية سلمى حايك إلى محطة الخمسين من عمرها، ولكنها ما زالت تحتفظ ببشرة جذابة، وتتميز بنضارتها وجمالها الذي يخلو من التجاعيد والخطوط الرفيعة.

هذا التألق كان مثار تساؤل العديد من المعجبين والذين تنتابهم الدهشة من الجاذبية والشباب الدائم لهذه النجمة.

في حديثها الأخير لمجلة People أثارت النجمة اللبنانية الأصل مزيداً من الدهشة والتعجب عندما كشفت لجمهورها عن سر نضارة وجاذبية البشرة في هذا العمر.

حيث أكدت سلمى حايك أن السر يكمن في حساء الكراعين والذي تعده بنفسها في المنزل.

وتقول حايك أنها تقوم بعمل الحساء من العظام والنخاع والذي يتميز باحتوائه على نسبة عالية من الجيلاتين، تلك المادة التي تحتاج إليها البشرة للحفاظ على نضارتها وجمالها، كما يساعد الجيلاتين على تجديد خلايا البشرة كذلك.

وأضافت حايك أن حساء الكراعين الغني بالجيلاتين أغناها تماماً عن اللجوء إلى البوتوكس. وتقول حايك أن مكونات شوربة الكراعين هي نفسها مكونات البوتوكس.

وتعتبر أن هذه الطريقة الطبيعية أفضل بكثير من البوتوكس وكل الحيل التجميلية الأخرى.