5 أسرار وراء جمال ورشاقة النجمة “سلمى حايك”

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تتميّز النجمة العالمية سلمى حايك بالجمال الطبيعيّ الذي يبهر العيون على الرغم من تجاوزها سن الأربعين، إلا أنها لا تزال تحافظ على شبابها وجمالها، وسوف نكشف عن أبرز أسرار سلمى حايك الجمالية التي يمكنك اتباعها بسهولة وببساطة.

السرّ الأول: جمال بشرتها

يكمن في عنايتها الشديدة ببشرتها حيث تحرص على الإهتمام بنظافتها العميقة مع التقشير المستمرّ، وإزالة المكياج بشكلٍ جيّد عند المساء قبل الخلود إلى النوم، وهي تستعمل المنظّف العميق الذي يحتوي على فيتامين E المغذّي للبشرة.

السر الثاني: جمال عينيها

فهي تحرص على إستعمال الألوان الهادئة والناعمة التي لا تتعب العينين من جراء ألوانها القوية، بل على العكس تمنحها إطلالة لافتة ونظرةً رائعة من خلال هذا الهدوء الذي تعكسه على وجهها.

السر الثالث: انتقاء الألوان

فهي تميل إلى انتقاء الألوان الجذابة في أزيائها وماكياجها، فنراها حين ترتدي اللون الأحمر ينعكس بشكلٍ رائع على لون بشرتها السمراء، فيمنحها إطلالة متألقة على الدوام.

السر الرابع: التمارين الرياضية

حيث لا تتوانى سلمى حايك عن القيام بها متى سنحت لها الفرصة، فهي تدرك تماماً أهمية الرياضة في حياة المرأة والرجل على حدّ سواء، لذا فهي تحرص على أداء التمارين الرياضية المناسبة للحفاظ على رشاقتها ولياقتها البدنية العالية.

السر الخامس: النظام الغذائي

أيضاً من أسرار سلمى حايك الجمالية أنها تتبع نظاماً غذائياً مفيداً جداً فهي تشرب الكثير من العصائر الطبيعية المحضّرة منزلياً، وتتناول الوجبات المشوية فقط، في حين تحرص على تتناول أطباق غنية بالخضار المسلوقة الصحية.