إعطاء الطعم لأطباقنا ليست وظيفة الملح الوحيدة

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بالرغم من أن الأطباء ينصحون بعدم تناول الملح بشكل كبير حتى لا يضر بالصحة، إلا أن للملح فوائد كثيرة لا تقدر بثمن، والطعام هو وظيفة واحدة فقط من وظائف الملح. تعرفي على جزء بسيط من فوائده الأخرى الكثيرة :

للملح العديد من الفوائد منها:

-يثبت طعم المأكولات ويعوض الأملاح التي تبخرت أثناء الطهي

– يفيد مزجه مع عصير الليمون بتقوية اللثة وتنظيف الأسنان

-شرب محلول ملعقة من الملح في كأس ماء تفيد في وقف النزيف الرئوي

– الآلام الناتجة من البرد تخف وطأتها بوضع كيس من المطاط في ماء مملح ساخن

– غسل الرجلين بماء مملح يفيد في حالات التعب أو الورم أو الالتواء أو خلع العضلات، والمصابون بمرض أديسون ومرض برايت والقيء يستفيدون من تناول الأطعمة المملحة.

– فرك الجسم بملح مذوب في ماء دافيء حتى يحمر ثم غسله بماء بارد يحفظ الجسم من الزكام

-فرك فروة الرأس بالملح المذوب بالماء يحفظ الشعر وينشط نموه.

تنظيف الخوص:

لمنع اصفرار الأثاث المصنوع من الخوص، سواء كان موجوداً داخل المنزل أو خارجه، ضعي مياه مالحة على الفرشاة ونظفي بها القطع المصنوعة من الخوص، ثم ضعيها لتجف في الشمس.

تنظيف بقع الشحم من على السجاد:

يمكنك تنظيف بقع الشحم من على السجاد بكل سهولة، وذلك عن طريق استخدام محلول الملح.. فقط ضعيه على السجادة، وافركيها جيداً، ثم اغسليها.

تمديد حياة المكنسة الكهربائية:

يمكنك تمديد حياة مكنستك الكهربائية إذا وضعتها في المياه المالحة الساخنة قبل استخدامها لأول مرة، حيث إنك ستعطيها قوة لن تجعلها تتلف بسهولة.

إزالة بقع عصير العنب:

إذا وقع الكثير من عصير العنب على السجاد فلا تقلقي، فقط اغسلي هذه البقع بمحلول الملح، ثم اغسليها بماء بارد، وسوف تختفي البقع على الفور.

إزالة البقع البيضاء عن الطاولة:

عندما تضعي كوب شاي ساخن، أو نظاراتك السوداء على الطاولة، يمكن أن تنشأ بعدها دوائر بيضاء على الطاولة، لكي تتخلصي منها فقط امسحي هذه البقع بمسحوق من الملح والزيت، وبعدها اتركي هذه المسحوق لمدة ساعتين، ثم امحيها، فستجدي أن البقعة اختفت.

الحد من رغوة غسالة الأطباق:

يمكنك التخلص من الرغوة الزائدة لغسالة الأطباق عن طريق رش الملح، فهذا سيحد من انتشارها.

إزالة بقع العرق:

لتجنب شراء قمصان جديدة كل فترة قصيرة، يمكنك بسهولة التخلص من بقع العرق عن طريق وضع أربع ملاعق من الملح على لتر ماء ساخن، ثم تضعيها على البقعة وتغسليها حتى تختفي.

إزالة بقع الدم:

إذا تعرضت للإصابة، وملأت بقع الدم قميصك فلا تنزعجي، فقط ضعي القميص في المياه المالحة الباردة، ثم اغسلي القميص، وعرضيه للغلي. وهذه الطريقة صالحة للاستخدام مع الملابس المصنوعة من الكتان، القطن، والألياف الطبيعية لأنها تتحمل الحرارة العالية.

إزالة الصدأ:

لكي تزيلي الصدأ عليك استخدام محلول مكون من الملح وعصير الليمون، ثم ضعي الأثاث في الشمس حتى يجف، وفي النهاية قومي بمسحه بقطعة قماش جافة، وستتم إزالة الصدأ.

تنظيف الأواني:

إذا واجهتك مشكلة في تنظيف الأواني المليئة بالكثير من الدهون، ضعي بعض الملح عليها، وستقضي عليها بسهولة.

تنظيف الأكواب الملونة:

يمكنك تنظيف البقع العنيدة الموجودة على الأكواب الملونة، خاصةً التي تحدث من الشاي والقهوة عن طريق وضع القليل من الملح عند إزالة البقع.

تنظيف الأفران:

إذا قمت بعمل طعام مليء بالدهون، وتعرض الفرن للاتساخ، ضعي مزيجاً من الملح والقرفة على الأماكن المتسخة والشعلات وهي ساخنة، وعندما يجف هذا المحلول، قومي بمسحه بقطعة جافة، وستتم إزالة جميع البقع.

تنظيف الثلاجات:

يمكنك تنظيف الثلاجات بكل سهولة عن طريق استخدام الملح مع ماء الصودا، وبهذه الطريقة أيضاً ستتخلصي من جميع الروائح الكريهة التي من الممكن أن توجد داخل الثلاجة.

إزالة رائحة الأحذية:

بعد العمل الشاق طوال اليوم، ضعي بعض الملح في الأحذية لإزالة الرطوبة، وإزالة أي رائحة غير طيبة.

إطفاء حرائق الشحوم:

لإطفاء حرائق الشحوم، ضعي بجانبك دائماً كوب من الملح، وعند اندلاع حرائق الشحوم لا تستخدمي الماء، ولكن فقط ضعي عليها بعض الملح، وستتخلصي منها نهائياً.