الفنانة التشكيلية سمر البدر الرشيد: العمل التطوعي جزء لا يتجزأ من شخصية الفنان

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على هامش افتتاح معرض” مدن عريقة في زمن التغيير ” للفنانة التشكيلية سمر البدر الرشيد والذي أقيم في قاعة بوشهري والذي يوهب جزء من ريعه إلى الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم ” كالد” تحدثت الفنانة سمر عن المعرض وأهدافه فقالت:

أن المعرض يضم مجموعة من الأعمال الفنية الحديثة التي تجسد المتغيرات والأحداث التي يمر بها الفرد في الشرق الأوسط بإسلوب فني تجريدي معاصر. ضم المعرض أكثر من 40 لوحة فنية بعضها حبر على الورق والبعض الاخر رسومات زيتية.تجسد مشاعري الجياشة نحو الشرق الجامع بين عبق التاريخ الطويل والتراث الثقافي الواسع والذي اعتبرته الملهم والمحفز الأول لأعمالي، بسبب ما يتضمنه هذا الجانب من جماليات وسحر خاص وعراقة يصعب وجودها في أماكن أخرى.

وأقيم المعرض بالتعاون مع الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم حيث تم تخصيص جزء من ريع المعرض إلى دعم عمل الجمعية في مساعدة الطلبة ذوي اضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط وصعوبات التعلم وتوفير أفضل الظروف التعليمية لهم والتي تؤهلهم لحياة سعيدة وناجحة واضافت . أن “مشاركة الفنان في العمل التطوعي هو جزء لا يتجزأ من شخصيته ومسؤوليته الاجتماعية التي تقع على عاتقه.”

لافتة بأن للمعرض هدف آخر وهو “تسليط الضوء على حقيقة أن نسبة كبيرة من الأشخاص من ذوي اختلافات التعلم تكون لديهم ميول فنية من الممكن استغلالها والخروج بموهبين

يذكر أن البدر قد حصلت علي العديد من الجوائز المحلية و العالمية من أهمها حصولها على المركز الأول – في مسابقة جائزة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – مهرجان الكويت للإبداع التشكيلي 2009 و المركز الأول في مسابقة “انتر ناشيونال آرت كونتست ” في استراليا لعام 2004 وقد ذكر اسمها من ضمن كتاب (أهم فناني العالم) لعام ٢٠١٣. وفي عام 2016 حصلت على جائزة الدولة التقديرية للفنون التشكيلية.