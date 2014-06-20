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فضيلة بودريش

يبدو أن عين الحسد قد أصابت عائلة سمير غانم فقد تعرض النجم سمير غانم لوعكة صحية مفاجئة أدخلته المستشفى وألزمته الفراش، قبل أيام قليلة من الاحتفال بحفل زفاف ابنته الصغرى إيمي للفنان المصري الوسيم حسن الرداد، المقرر يوم الجمعة 4 نوفمبر المقبل.

نقل سمير غانم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية فجأة، ومكث بغرف المرضى حتى أجريت له الفحوصات الطبية وتم الاطمئنان عليه، وكانت ترافقه زوجته الممثلة دلال عبد العزيز وابنتاه دنيا وإيمي، وكان بصحبتهم خطيب ابنته حسن الرداد، واقترح الأطباء أن يبقى سمير غانم داخل المستشفى، في غرفة عادية لبعض الوقت، حتى يتم الاطمئنان تماما على صحته.

يذكر أنه هناك من تلقى خبر انتكاس صحة الممثل الكوميدي سمير غانم بتمعن معلقا، بأنها عين الحسود قد أصابته، بعد تسرب خبر ارتباط ابنته إيمي مع الممثل المتألق والوسيم حسن الرداد واقتراب موعد العرس، الذي يروج أنه سينظم بالجونة، وكل التحضيرات توشك على الانتهاء، على اعتبار أنه تم إرسال دعوات حفل الزفاف للأقارب والأصدقاء. فضلا عن جاذبية العريس حسن الرداد ونجاح العلاقة التي تربطه بإيمي والمتوجة بعقد القران.

لتؤكد حقيقة الشائعة، التي انتشرت منذ السنة الماضية بخصوص علاقة الود والإعجاب، التي اشتعلت بين الرداد وابنة سمير غانم ودلال عبد العزيز، والتي جعلت الوسط الفني والإعلامي يهتم ما بين مهنأ ومبارك للتعبير عن فرحتهم، وهناك من يرى أن عيون الناس لن تكون دوما بردا وسلاما على الاخبار السارة، بل منها من يؤذي.. فهل فعلا عين الحسود تلاحق عائلة سمير غانم بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أدخلته المستشفى وجعلت عائلته تقلق عليه

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