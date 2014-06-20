سميرة سعيد تزيل خوف كندة علوش عشان “ما حصلش حاجة”

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عبرت الفنانة السورية “كندة علوش” عن عشقها الكبير للنجمة “سميرة سعيد”، التي تعتبر أكثر فنانة متجددة ومتطورة على مر سنوات طويلة من احترافها الفن، وروت “علوش” لأول مرة تفاصيل تخوفها من أداء أغنية “ماحصلش حاجة” قبل أن تذيب هذا الخوف الديفا عندما شاركت رواد صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر من خلاله “كندة” وهي تؤدي الأغنية في إطار مشهد من مسلسل “حجر جهنم.”

واعترفت “كندة” عبر برنامج “صاحبة السعادة” أن صوتها لا يصلح للغناء بالرغم من محاولة طاقم العمل الاشتغال على صوتها داخل الاستوديو.